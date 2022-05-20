Турчин: динамично меняющаяся ситуация в мире требует от нас своевременного реагирования

Новости Беларуси. Территориальные войска отработали практические навыки в Минском районе. Сбор прошел под руководством губернатора Александра Турчина. В нем приняли участие председатели райисполкомов, представители военных комиссариатов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Учения территориальных войск плановые, они проводятся ежегодно. Участники прошли обучение по формированию и применению подразделений территориальных войск региона. Отработали основные вопросы.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Мы ежегодно проводим такие сборы в разных частях нашей Минской области. Поэтому это, на мой взгляд, важная составляющая в системе национальной безопасности. И, конечно, динамично меняющаяся ситуация в мире требует и от нас своевременного реагирования на те или иные вызовы.

Дмитрий Годун, военный комиссар Минского района:

Председатели райисполкомов посетили места расположения военнослужащих территориальных войск Минского района. Посмотрели, как организован быт, питание военнослужащих. Посетили объект территориальной обороны, где был организован показ размещения военнослужащих, организации караульной службы, а также была представлена им такая инсценировка охраны, обороны объекта.