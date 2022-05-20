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Турчин: динамично меняющаяся ситуация в мире требует от нас своевременного реагирования

20 мая 2022 20:22
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Новости Беларуси. Территориальные войска отработали практические навыки в Минском районе. Сбор прошел под руководством губернатора Александра Турчина. В нем приняли участие председатели райисполкомов, представители военных комиссариатов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Турчин: динамично меняющаяся ситуация в мире требует от нас своевременного реагирования-1

Учения территориальных войск плановые, они проводятся ежегодно. Участники прошли обучение по формированию и применению подразделений территориальных войск региона. Отработали основные вопросы.

Турчин: динамично меняющаяся ситуация в мире требует от нас своевременного реагирования-4

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Мы ежегодно проводим такие сборы в разных частях нашей Минской области. Поэтому это, на мой взгляд, важная составляющая в системе национальной безопасности. И, конечно, динамично меняющаяся ситуация в мире требует и от нас своевременного реагирования на те или иные вызовы.

Турчин: динамично меняющаяся ситуация в мире требует от нас своевременного реагирования-7

Дмитрий Годун, военный комиссар Минского района:
Председатели райисполкомов посетили места расположения военнослужащих территориальных войск Минского района. Посмотрели, как организован быт, питание военнослужащих. Посетили объект территориальной обороны, где был организован показ размещения военнослужащих, организации караульной службы, а также была представлена им такая инсценировка охраны, обороны объекта.

Турчин: динамично меняющаяся ситуация в мире требует от нас своевременного реагирования-10

Также было проведено первенство по стрельбе среди представителей райисполкомов.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Турчин # Дмитрий Годун # Фотофакт

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