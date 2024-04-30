В 10 лет стал подпольщиком, а позже ушёл в партизаны. История ветерана Великой Отечественной войны
Образование в Советском Союзе было бесплатным, доступным и обязательным для всех детей в возрасте от 7 до 17 лет. Все учебные программы были направлены на воспитание любви к Родине, героическим идеалам и принципам равенства. Кроме того, дети входили в пионерскую организацию, где они получали дополнительное образование и учились быть самостоятельными, уважать коллектив и бороться за идеалы коммунизма. Советская система образования была уникальной в своем роде. Она сформировала целое поколение людей, которые любили свою Родину и готовы были ее защищать.
Специально к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал запускает рубрику «Мы помним».
Леонид Александрович Еремин, ветеран Великой Отечественной войны:
Я окончил три класса белорусской стародорожской школы. Был пионером. Это мое начало войны.
Леонид Александрович Еремин, ветеран Великой Отечественной войны, юный подпольщик, партизан. В 1940 году мальчика приняли в пионеры, когда началась война ему было 10 лет.
Леонид Александрович Еремин:
Мы были дома, было воскресенье. Позавтракали и готовились пойти в лес на маевку. На второй день я уже был под бомбежкой. И уже наш военный городок в Старых Дорогах и город Старые Дороги уже бомбили. Я забежал районный дом культуры, бомба упала около этого дома. И я таким образом сохранился. Мы тогда уже чувствовали, что начнется война, что Гитлер не становится на Европе.
27 июня 1941 года фашисты оккупировали город Старые Дороги. С первых же дней оккупации немцы установили свой порядок. По доносам сразу начали расстреливать партийных и советских работников. Вторая очередь дошла до евреев. Целый квартал окружили колючей проволокой и согнали туда евреев. Однажды ночью их вывезли из города и расстреляли.
Леонид Александрович Еремин:
Мы не успели уйти в эвакуацию, нас немцы обогнали, нам пришлось вернуться обратно в Старые Дороги. Мать стала подпольщицей. Наша квартира стала явочной, и мы таким образом стали подпольщиками.
Уже в октябре 1941 года в Старых Дорогах и в ближайших селах были организованы подпольные группы. Когда подпольщики вечером приходили в дом Лени, чтобы решить вопрос сбора оружия и других операций, его ставили часовым. Бесстрашный мальчик должен был следить за полицаями, и в случае опасности подавать знаки, с помощью банки, который была привязана веревка.
Леонид Александрович Еремин:
Мы настолько были патриотично настроены против немецких гадов и полицаев. Мое детство уже кончилось в 10 лет, я стал взрослым человеком. Во втором классе я прочитал роман Николая Островского «Как закалялась сталь», Павел Корчагин был примером для меня. Я гордился, что я пионер, а мне дали задание.
Юный подпольщик Леня вместе со своим другом Владимиром Власиком, с которым они сидели в школе за одной партой, вместе выполняли разные задания подпольщиков. Один раз ночью они развешивали листовки, не сдавайте фашистам зерно. В 1943 году над семьей парнишки нависла угроза. Леню и его маму предупредили, что за ними следят и могут арестовать и расстрелять. Тогда Леня с мамой ушли в партизаны.
Леонид Александрович Еремин:
Пришли, конечно, в лес. Мы знали, где зоны партизанские, наш отряд стоял в деревне Плюсна. Мы громили эти полицейские гарнизоны, уходили на железную дорогу, подрывали ее, делали засады. После отступления и окружения наших войск очень много было в лесу оружия. То, что мы подбирали, все несли в отряд.
Самыми страшными для отряда были 1943-1944 годы. Когда приблизился наш фронт и советская армия освободила Гомель, немцы начали расчищать партизанские зоны, с оружием, танками, самолетами, они блокировали партизанскую зону. Лес и болота стали защитниками партизан.
Леонид Александрович Еремин:
Таким образом, мы заняли запасные землянки. И в этих землянках у нас было какое-то харчевание, варили мы на отряд то, что могли.
Перед блокадой в партизанском отряде был приказ. Каждому насушить по 4 килограмма сухарей, а когда сухари закончились, убили коня, поджаривали мясо на костре и по кусочку раздавали. Огонь выкладывали только из ольхи, чтобы дымом не выдать себя. Ночью раскладывали огнище, покрывали сверху еловыми веточками и все вместе ложились спать. Страшные напастью были вши, о санитарии и речь не шла. Два месяца люди не мылись и не переодевались.
Леонид Александрович Еремин:
Артиллерия четырех фронтов возвестила освобождение нашей родной Беларуси. Как же мы были довольны этому! Как мы ликовали, когда начало наступление «Багратиона». Командир дивизии благодарность вынес нашей бригаде за то, что мы удержали эту переправу. Через полтора часа переправляется кухня, нас начали кормить после нашей голодовки перловой кашей с тушенкой. Я наелся этой каши. Я никогда не забуду, перед смертью буду помнить это.