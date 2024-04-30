В 10 лет стал подпольщиком, а позже ушёл в партизаны. История ветерана Великой Отечественной войны

Образование в Советском Союзе было бесплатным, доступным и обязательным для всех детей в возрасте от 7 до 17 лет. Все учебные программы были направлены на воспитание любви к Родине, героическим идеалам и принципам равенства. Кроме того, дети входили в пионерскую организацию, где они получали дополнительное образование и учились быть самостоятельными, уважать коллектив и бороться за идеалы коммунизма. Советская система образования была уникальной в своем роде. Она сформировала целое поколение людей, которые любили свою Родину и готовы были ее защищать. Специально к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал запускает рубрику «Мы помним».

Леонид Александрович Еремин, ветеран Великой Отечественной войны:

Я окончил три класса белорусской стародорожской школы. Был пионером. Это мое начало войны. Леонид Александрович Еремин, ветеран Великой Отечественной войны, юный подпольщик, партизан. В 1940 году мальчика приняли в пионеры, когда началась война ему было 10 лет. Леонид Александрович Еремин:

Мы были дома, было воскресенье. Позавтракали и готовились пойти в лес на маевку. На второй день я уже был под бомбежкой. И уже наш военный городок в Старых Дорогах и город Старые Дороги уже бомбили. Я забежал районный дом культуры, бомба упала около этого дома. И я таким образом сохранился. Мы тогда уже чувствовали, что начнется война, что Гитлер не становится на Европе. 27 июня 1941 года фашисты оккупировали город Старые Дороги. С первых же дней оккупации немцы установили свой порядок. По доносам сразу начали расстреливать партийных и советских работников. Вторая очередь дошла до евреев. Целый квартал окружили колючей проволокой и согнали туда евреев. Однажды ночью их вывезли из города и расстреляли. Леонид Александрович Еремин:

Мы не успели уйти в эвакуацию, нас немцы обогнали, нам пришлось вернуться обратно в Старые Дороги. Мать стала подпольщицей. Наша квартира стала явочной, и мы таким образом стали подпольщиками.

Уже в октябре 1941 года в Старых Дорогах и в ближайших селах были организованы подпольные группы. Когда подпольщики вечером приходили в дом Лени, чтобы решить вопрос сбора оружия и других операций, его ставили часовым. Бесстрашный мальчик должен был следить за полицаями, и в случае опасности подавать знаки, с помощью банки, который была привязана веревка. Леонид Александрович Еремин:

Мы настолько были патриотично настроены против немецких гадов и полицаев. Мое детство уже кончилось в 10 лет, я стал взрослым человеком. Во втором классе я прочитал роман Николая Островского «Как закалялась сталь», Павел Корчагин был примером для меня. Я гордился, что я пионер, а мне дали задание. Юный подпольщик Леня вместе со своим другом Владимиром Власиком, с которым они сидели в школе за одной партой, вместе выполняли разные задания подпольщиков. Один раз ночью они развешивали листовки, не сдавайте фашистам зерно. В 1943 году над семьей парнишки нависла угроза. Леню и его маму предупредили, что за ними следят и могут арестовать и расстрелять. Тогда Леня с мамой ушли в партизаны. Леонид Александрович Еремин:

Пришли, конечно, в лес. Мы знали, где зоны партизанские, наш отряд стоял в деревне Плюсна. Мы громили эти полицейские гарнизоны, уходили на железную дорогу, подрывали ее, делали засады. После отступления и окружения наших войск очень много было в лесу оружия. То, что мы подбирали, все несли в отряд.