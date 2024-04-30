Вши у ребёнка. Узнали у врача, как избавиться от этого недуга

Вши у ребенка, или детский педикулез – довольно неприятное явление. Многие думают, что такие паразиты приходят только к детям из неблагополучных семей, однако это не так. Такой стыдный диагноз никак не связан с чистоплотностью. А вот больше подвержены ему девочки от 5 до 12 лет из-за наличия длинных волос.
Наталья Куприенко, врач-педиатр медицинского центра «Мерси»:
Вши – это мелкие насекомые, размером с кунжутное зернышко, они пытаются небольшим количеством крови, а после укуса вызывают зуд, который и является самым основным симптомом педикулеза. Они ползают по коже головы, каждый день откладывают от 6 до 10 яиц, которые называются гниды.
Они плотно прикреплены к корням волос, ближе к коже. Из-за наличия достаточного количества тепла это идеальное место для того, чтобы яйца созрели и вылупились. Вши бывают головные, платяные, которые обитают на постельном белье и матрасах, а также лобковые, могут встречаться на теле, бровях и ресницах.
Наталья Куприенко:
Вши не умеют прыгать и летать, умеют только ползать. Заразиться можно при тесном контакте: голова к голове. В детском коллективе так и происходит. Детки садятся в круг и что-то рассматривают, читают или играют. Также можно заразиться при использовании расчесок, аксессуаров для волос, головных уборов, подушки. Основными симптомами педикулеза является зуд кожи головы, особенно в области затылка и за ушами, чувство шевеления волос, расчесы и мелкие высыпания в области головы, шеи и даже плеч. Обнаружение гнид на корнях волос.
Часто яйца вшей путают с перхотью. Чтобы разобраться, нужно вооружиться лампой и лупой. При тщательном рассмотрении можно обнаружить, что такие личинки расположены ближе к корням волос и их нелегко снять.
Наталья Куприенко:
При обнаружении у ребенка гнид или вшей, необходимо обратиться к врачу, который после тщательного осмотра подтвердит диагноз и назначит лечение. В качестве лечения обычно используются безрецептурные шампуни и лосьоны, которые можно найти в любой аптеке. Наиболее действенными и популярными являются средства на основе диметикона. Они лишают вшей и гнид доступа к кислороду. Обычно в коробках с такими шампунями и лосьонами находится специальный гребень, который используется для избавления от вшей.
А вот использовать керосин, уксус и надевать на голову целлофановый пакет специалисты не рекомендуют. Токсические вещества могут нанести вред вашему ребенку.
*На правах рекламы.