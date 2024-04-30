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Депутаты Палаты представителей поздравили ветеранов Великой Отечественной в Минске

30 апреля 2024 12:00
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В Минске 30 апреля поздравили ветеранов Великой Отечественной с предстоящим Днем Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты Палаты представителей поздравили ветеранов Великой Отечественной в Минске-1

В 54-й столичной школе депутаты Палаты представителей совместно с администрацией Ленинского района организовали встречу с ветеранами и людьми, чье детство было обожжено войной. Для почетных гостей ребята подготовили несколько творческих номеров. В торжественной обстановке вручали и подарки.

Депутаты Палаты представителей поздравили ветеранов Великой Отечественной в Минске-4

Николай Турко, заместитель председателя Ленинской районной организации ветеранов Минска:
Ужасы войны я застал в младенческом возрасте. Помню, как там партизаны ходили, как искали. В детской памяти у меня осталось это все. Очень приятно, что о нас не забывают, хотя мы малые дети были во время войны, но о нас помнят сегодня.

Депутаты Палаты представителей поздравили ветеранов Великой Отечественной в Минске-7

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района Минска:
Остались живые свидетели тех событий. И кто как не они нашим детям могут рассказать о том, что все, что мы имеем сегодня, должны ценить.

Депутаты Палаты представителей поздравили ветеранов Великой Отечественной в Минске-10

Виталий Уткин, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы как потомки победителей Великой Отечественной войны должны гордо нести знамя Победы. И чем дальше по временной дате уходит великий май 1945 года, тем выше мы должны поднимать знамя Победы и тем ярче в наших сердцах должен гореть этот огонь Победы, который мы должны передать младшему поколению.

Отметим, четверть ветеранов, ныне живущих в Беларуси имеют минскую прописку. Это 370 человек. Все они окружены особой заботой и вниманием.

# Великая Отечественная война # общество

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