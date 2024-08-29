Лукашенко рассказал, как обсуждал союзный медиахолдинг с Путиным: я жестковато поставил этот вопрос

В предстоящей предвыборной кампании СМИ будут играть одну из ведущих ролей. Об этом заявил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 29 августа, как подчеркнул Александр Лукашенко, он принял с докладом главных идеологов страны. Во Дворце Независимости замглавы Администрации Президента Владимир Перцов, министр информации Марат Марков, пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, а также председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Последнее время у нас установились очень теплые дружеские отношения с россиянами, особенно наверху. Я думаю, это будет способствовать созданию нормального самостоятельного медиахолдинга на равных. Это главное. Если мы строим наш союз, главный принцип – равные условия. Никто под козырек не берет, никто никому не подчиняется. На равных. И мы с Владимиром Путиным много обсуждали эту тему. Я ни разу не слышал от него, когда мы обсуждаем эти вопросы, чтобы он сказал: «Слушай, вот мы тут большие, вы малые – давайте так, давайте эдак». Последний раз, когда я жестковато поставил этот вопрос, говорю: «Ну что, сколько мы будем говорить об этом, надо как-то двигаться, и прежде всего россиянам, надо создавать самостоятельный холдинг». Он говорит: «Я только за».

Также Президент поставил задачу активнее сотрудничать с крупными российскими СМИ. Белорусский голос слышат в мире, но, как подчеркнул Александр Лукашенко, к российскому тоже прислушиваются. Если наши эксперты будут присутствовать в эфирах главного союзника – будет большая польза. Ведь сегодня невозможно переоценить важность отстаивания своих интересов и в информационном поле.