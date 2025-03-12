Дзиодзина: раньше Зеленский мог говорить из позиции жертвы, а после встречи с Трампом его позиции ослабли
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Скандальное завершение встречи Зеленского с Трампом закономерно привело к обострению отношений Вашингтона и Киева и тем самым переставило ключевых политических игроков по-другому. Если до того президент Зеленский мог говорить из позиции жертвы и требовать, то после конфликта в Овальном зале его позиции стали слабее.
Во-первых, прямая конфронтация с Трампом и Джей Ди Вэнсом подсветила в Зеленском конфликтность. С одной стороны, это дает возможность предполагать, что бедная жертва сама виновата. И на этом фоне миф про агрессора у ворот Украины теряет свою актуальность. Сам же Зеленский переходит с позиции потерпевшего в роль провокатора. А с другой стороны, конфликтное завершение встречи в Овальном зале подталкивает Украину к большим уступкам, чем если бы не стояло задачи восстановить контакт с США, что нарушил Зеленский при диалоге с Трампом.
В этом фокусе расстановки позиций снова меняются, ведь необходимость заполучить прощение заставляет представителей Украины принять извинительный тон в переговорном процессе со Штатами: «Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме в пятницу прошла не так, как предполагалось», – написал Зеленский в соцсети после встречи с Трампом. – «Прискорбно, что все произошло таким образом. Пришло время все исправить. Мы хотели бы, чтобы будущее сотрудничество и общение были конструктивными», – акцентировал президент Украины как в своих аккаунтах, так и в СМИ.
Алена Дзиодзина:
Перспективы такой позиции абсолютно не выигрышны Украине, предполагая необходимость начать угодничать, стать удобным, хорошим, сговорчивым. Причем не только в вопросах самого примирения в украинском конфликте, но и в принципе. Фактически перепалка Зеленского с Трампом в Овальном зале подводит Зеленского к соглашательсву на условиях США. Потому как целью становится доказать благодарность.
«Спасибо тебе, Америка, спасибо тебе за твою поддержку, спасибо тебе за этот визит. Спасибо Дональду Трампу, Конгрессу и американскому народу», – в той или иной форме сообщал Зеленский в медийной сфере.
Этот же лейтмотив – идти на уступки – был привнесен в переговорный процесс представителей Украины и США в Саудовской Аравии. В формате решения украинского кризиса в этом лозунге нет ничего неверного, потому как решение спорных вопросов в конфликте предполагает готовность пойти в компромисс. Однако каких еще компромиссов попросит Америка от Зеленского, вопрос пока что открытый. И с большей вероятностью тот теперь согласится.