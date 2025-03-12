Дзиодзина: раньше Зеленский мог говорить из позиции жертвы, а после встречи с Трампом его позиции ослабли

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Скандальное завершение встречи Зеленского с Трампом закономерно привело к обострению отношений Вашингтона и Киева и тем самым переставило ключевых политических игроков по-другому. Если до того президент Зеленский мог говорить из позиции жертвы и требовать, то после конфликта в Овальном зале его позиции стали слабее.

Во-первых, прямая конфронтация с Трампом и Джей Ди Вэнсом подсветила в Зеленском конфликтность. С одной стороны, это дает возможность предполагать, что бедная жертва сама виновата. И на этом фоне миф про агрессора у ворот Украины теряет свою актуальность. Сам же Зеленский переходит с позиции потерпевшего в роль провокатора. А с другой стороны, конфликтное завершение встречи в Овальном зале подталкивает Украину к большим уступкам, чем если бы не стояло задачи восстановить контакт с США, что нарушил Зеленский при диалоге с Трампом.

В этом фокусе расстановки позиций снова меняются, ведь необходимость заполучить прощение заставляет представителей Украины принять извинительный тон в переговорном процессе со Штатами: «Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме в пятницу прошла не так, как предполагалось», – написал Зеленский в соцсети после встречи с Трампом. – «Прискорбно, что все произошло таким образом. Пришло время все исправить. Мы хотели бы, чтобы будущее сотрудничество и общение были конструктивными», – акцентировал президент Украины как в своих аккаунтах, так и в СМИ.