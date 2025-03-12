Конституционный Суд Беларуси принял послание Президенту и Национальному собранию
В Беларуси осуществляется системная согласованная деятельность государственных органов по обеспечению незыблемости конституционного строя. Об этом говорится в ежегодном послании Конституционного Суда Президенту и Парламенту. Документ принят сегодня, 12 марта, и состоит из четырех разделов, вводной и заключительной частей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первом разделе дан анализ конституционно-правового механизма реализации прав и свобод граждан в современных условиях на основе обновленной Конституции. Только в 2024 году Национальным собранием принято 34 закона, которые устанавливают регулирование наиболее важных общественных отношений.
Как отметил председатель Конституционного Суда, поскольку цифровое развитие определено в качестве важнейшей цели стратегического характера, существует необходимость принять закон «О технологиях искусственного интеллекта». Это поможет установить четкие юридических правила на принципах безопасности и ответственности всех участников данных отношений.
Также Конституционный Суд инициировал принятие Кодекса социальной защиты семьи, материнства, отцовства и детства. В этой сфере требуется систематизировать законодательство.
Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Беларуси:
На обновленной конституционной основе у нас сформирована политическая система, которая является устойчивой и эффективно функционирующей. На конституционном уровне внесены изменения были в избирательную систему. В год Великой Победы на государство и на граждан на конституционном уровне возложена обязанность по сохранению исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне. Ну и других, что касается вопросов трансформации социального государства, соответственно, на конституционном уровне расширены гарантии малозащищенных слоев населения, в том числе и многодетных семей.
Послание будет направлено Президенту и палатам Национального собрания Республики Беларусь.