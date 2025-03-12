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Конституционный Суд Беларуси принял послание Президенту и Национальному собранию

12 марта 2025 10:36
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В Беларуси осуществляется системная согласованная деятельность государственных органов по обеспечению незыблемости конституционного строя. Об этом говорится в ежегодном послании Конституционного Суда Президенту и Парламенту. Документ принят сегодня, 12 марта, и состоит из четырех разделов, вводной и заключительной частей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конституционный Суд Беларуси принял послание Президенту и Национальному собранию-2

В первом разделе дан анализ конституционно-правового механизма реализации прав и свобод граждан в современных условиях на основе обновленной Конституции. Только в 2024 году Национальным собранием принято 34 закона, которые устанавливают регулирование наиболее важных общественных отношений.

Как отметил председатель Конституционного Суда, поскольку цифровое развитие определено в качестве важнейшей цели стратегического характера, существует необходимость принять закон «О технологиях искусственного интеллекта». Это поможет установить четкие юридических правила на принципах безопасности и ответственности всех участников данных отношений. 

Также Конституционный Суд инициировал принятие Кодекса социальной защиты семьи, материнства, отцовства и детства. В этой сфере требуется систематизировать законодательство.

Конституционный Суд Беларуси принял послание Президенту и Национальному собранию-4

Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Беларуси:
На обновленной конституционной основе у нас сформирована политическая система, которая является устойчивой и эффективно функционирующей. На конституционном уровне внесены изменения были в избирательную систему. В год Великой Победы на государство и на граждан на конституционном уровне возложена обязанность по сохранению исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне. Ну и других, что касается вопросов трансформации социального государства, соответственно, на конституционном уровне расширены гарантии малозащищенных слоев населения, в том числе и многодетных семей.

Послание будет направлено Президенту и палатам Национального собрания Республики Беларусь.

# Конституционный суд Республики Беларусь # Петр Миклашевич # Государственная политика

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