В Новогрудском районе пенсионер при сжигании травы получил смертельные ожоги

Неосторожное обращение с огнем привело к трагедии. При сжигании сухой травы пенсионер получил сильнейшие ожоги, несовместимые с жизнью. Инцидент произошел в Новогрудском районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Следственного комитета, мужчина хотел навести порядок на кладбище и решил выпалить сухую растительность. Однако пенсионер не рассчитал направление ветра, который мгновенно разнес огонь на большую площадь. Мужчине удалось самостоятельно потушить пожар, однако в процессе загорелась его одежда. Пенсионер получил серьезные ожоги, он добрался до дома, а соседи вызвали скорую. Медики боролись за жизнь мужчины, но спасти его не смогли.

Инна Позняк, официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области:

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, следователем зафиксирована обстановка, опрошены соседи пенсионера, медицинские работники. Назначено производство судебно-медицинской экспертизы. Установлено, что пенсионер получил термические ожоги более 80 % поверхности тела, от которых скончался на следующий день в медицинском учреждении. Новогрудским районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Отметим, несоблюдение и пренебрежение правилами пожарной безопасности и неосторожное обращение с огнем остаются основной причиной пожаров в экосистеме. Свыше 250 фактов возгорания было зафиксировано с начала 2025 года только в Гродненской области. Сотрудники Следственного комитета напоминают, что незаконное выжигание сухой растительности влечет за собой административную и уголовную ответственность.