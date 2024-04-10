В Минской области посеют более 250 тыс. гектаров кукурузы и 38 тыс. гектаров сахарной свёклы

В Минской области завершается сев ранних яровых зерновых культур и уже приступили к кукурузе и сахарной свекле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В этом сезоне под них отведено 250 и 38 тысяч гектаров. Все работы должны завершиться строго в агрономические сроки – до 9 Мая. В сельхозпредприятии «Залужье» сейчас идет подготовка почвы и внесение органики. Как возделывают царицу полей – в материале Дарьи Авсюк.

Солнце в зените – аграрии в поле. За рулем трактора Игорь Василенок. Сейчас он подготавливает почву под будущий сев кукурузы. В день запахивает около 35 гектаров. В хозяйство «Залужье» пришел недавно, и сразу дали новую мощную технику, которая помогает работать даже в жаркие дни. Ведь трактор оснащен всем необходимым

Игорь Василенок, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Залужье»:

Все есть, кондиционер, также на данном тракторе установлена с завода система навигации, если культивацию производить, не нужно самому управлять. Вводится все, он управляет сам.