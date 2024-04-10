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Крупские гимнасты завоевали 6 медалей на республиканской спартакиаде. Как растят будущих чемпионов?

10 апреля 2024 18:09
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Крупские гимнасты завоевали две серебряные и четыре бронзовые медали на республиканской спартакиаде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она проходила в Гомеле. Участвовали 10 команд – более 150 спортсменов. Крупчане были представлены в полном составе. А назад привезли награды.

Как растят будущих чемпионов в Крупках – материал Екатерины Ковальчук.

Крупские гимнасты завоевали 6 медалей на республиканской спартакиаде. Как растят будущих чемпионов?-1

Максим Реут на ты со спортом уже 7 лет. Приверженец здорового образа жизни и нацеленный на результат. Поэтому для него важно было выложиться на все сто. Получилось. Малости не хватило до первой ступеньки пьедестала. Но в копилке личных побед – третье место на перекладине. Залог успеха – трудолюбие и усиленные тренировки.

Крупские гимнасты завоевали 6 медалей на республиканской спартакиаде. Как растят будущих чемпионов?-4

Максим Реут, воспитанник Крупской детско-юношеской спортивной школы:
В первый день я сорвал мозоль на руке, но я собрался, сделал все соревнование и выиграл третье место. Я уверен, что другие ребята хорошо выступают. Тренер сказал, что можно и лучше, но все равно хорошо.

Крупские гимнасты завоевали 6 медалей на республиканской спартакиаде. Как растят будущих чемпионов?-7

Перед соревнованиями проводился учебно-тренировочный сбор. С ребятами усиленно занимались. Шесть дней в неделю по два часа. Помимо этого, для каждого было свое домашнее задание – комплекс различных упражнений. Ведь только труд приносит результат. Помогали ребятам и профессиональные спортсмены.

Крупские гимнасты завоевали 6 медалей на республиканской спартакиаде. Как растят будущих чемпионов?-10

Геннадий Степанов, судья национальной категории по спортивной гимнастике, мастер спорта СССР:
Слежу за своими учениками, это же мои ученики. Проработал я 30 лет. Шесть мастеров спорта подготовлено за это время, чемпионы республики, чемпионы спартакиад школьников.

Подробности в сюжете.

# Гимнастика # общество # Екатерина Ковальчук

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