Крупские гимнасты завоевали 6 медалей на республиканской спартакиаде. Как растят будущих чемпионов?

Крупские гимнасты завоевали две серебряные и четыре бронзовые медали на республиканской спартакиаде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она проходила в Гомеле. Участвовали 10 команд – более 150 спортсменов. Крупчане были представлены в полном составе. А назад привезли награды. Как растят будущих чемпионов в Крупках – материал Екатерины Ковальчук.

Максим Реут на ты со спортом уже 7 лет. Приверженец здорового образа жизни и нацеленный на результат. Поэтому для него важно было выложиться на все сто. Получилось. Малости не хватило до первой ступеньки пьедестала. Но в копилке личных побед – третье место на перекладине. Залог успеха – трудолюбие и усиленные тренировки.

Максим Реут, воспитанник Крупской детско-юношеской спортивной школы:

В первый день я сорвал мозоль на руке, но я собрался, сделал все соревнование и выиграл третье место. Я уверен, что другие ребята хорошо выступают. Тренер сказал, что можно и лучше, но все равно хорошо.

Перед соревнованиями проводился учебно-тренировочный сбор. С ребятами усиленно занимались. Шесть дней в неделю по два часа. Помимо этого, для каждого было свое домашнее задание – комплекс различных упражнений. Ведь только труд приносит результат. Помогали ребятам и профессиональные спортсмены.