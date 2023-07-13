Поджег военкомата или автомобиля милиции. Какие условия ставят телефонные мошенники и как не попасть на удочку?

Новости Беларуси. Украинские телефонные мошенники объявили охоту на доверчивых белорусов. Уровень мошенничества перешел к новой террористической тактике. Теперь обобрать человека до нитки, оставить без квартиры и в кредитах – недостаточно. Аферисты толкают людей на преступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами телефонных террористов уже стали несколько белорусов. Подробности раскрыли в следственном комитете. Как работает схема, а главное, как не поддаться на провокации. Подробности в материале Виктории Дивановской.

– Яны прадставіліся ЦРУ Мінску. Я гэта зрабіў усе.

– Взломали мне телефон. Сказали: вы на меня не обижайтесь. Вы просто одна из списка

– Психологически надавил – и я поверила.

Все эти люди были обмануты и даже втянуты в преступления. Лишить не только денег, но и свободы – новая схема телефонных террористов. Сначала злоумышленники заставляют перевести крупную сумму. После чего с жертвой связывается уже якобы представитель милиции и предлагает помочь вернуть деньги. Но при этом ставит условие: поджег военкомата или автомобиля милиции. Каждому дают четкие инструкции и требуют фото- и видеоотчет.

По таким фактам возбуждено уже несколько уголовных дел. Житель Вилейки, по понятным причинам, мы не станем называть его имени, один из тех, кто попался. Ему на телефон поступил звонок с необычным предложением: поучаствовать в спецоперации по поимке мошенников, которые якобы пытались повесить на него кредит. В результате своей доверчивости мужчина оформил на себя крупные суммы в банках и даже совершил преступление.

– После этого консультант сказал идти в гараж, возьми бутылку, пол бутылки бензина, подсолнечного масла три ложки, размешай. И нужно чтобы ты, когда приедешь в Молодечно, в банке разбил и кинул в стену.

С крупной суммой в руках террористы начинают шантажировать и даже унижать. А при отказе – поступают серьезные угрозы об убийстве. – Я сразу это делать не стал. После этого он сказал облить бензином заднее колесо, правое и поджечь. Я это и сделал, потому что они сказали, что у них в Молодечно их человек. И если что, сказали, могут застрелить.

Своих жертв аферисты чаще всего выбирают среди женщин. Жительница Гродно стала одной из них. Сначала мошенники выманили у нее крупную сумму денег. А затем дали приказ поджечь милицейскую машину.

– Я хотела спасти свою квартиру, понимаете? У меня было помутнение рассудка, вы знаете, я ничего не помнила. Этот голос, он только это говорил, и я как зомби была. Я же так и думала, что я сотрудничаю с органами власти.

По аналогичной схеме телефонные террористы пытались заставить и жительницу Барановичей поджечь здание военкомата. Но удалось лишь завладеть деньгами женщины. А на отказ совершить преступление последовали угрозы и унижения. Чувствуя свою безнаказанность и недосягаемость, украинские диверсанты грозили, что, если она попытается отключить звук, они взорвут ее телефон – и пострадает как она сама, так и те, кто находится рядом.

– Они мне просто включили гимн Украины на телефоне и просто начали взламывать мой телефон. После этого там было много сказано про нашу страну, в том числе про меня. Якобы мы белорусы такие плохие. Мы работаем, зарабатываем деньги, а наши налоги идут на войну, оружие.

Легко внушаемые и доверчивые белорусы таким образом не только теряют свои сбережения, но и ставят под угрозу национальную безопасность государства.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Всем необходимо помнить что украинские злоумышленники, ведомые своими западными кураторами, стремятся расшатать моральные и политические устои наших белорусов. Следственный комитет настоятельно рекомендует гражданам не совершать необдуманных поступков и напоминает, что силы правопорядка, спецслужбы, представители финансовых структур ни при каких обстоятельствах не будут направлять граждан совершать преступления.