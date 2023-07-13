«Фестиваль мира, радости и дружбы». Самые яркие моменты с церемонии открытия «Славянского базара»
Новости Беларуси. Из года в год, собираясь под куполом витебского амфитеатра, мы вместе – и белорусы, и наши гости – созидаем мир. Об этом сегодня, 13 июля, заявил Александр Лукашенко во время торжественного открытия «Славянского базара» в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси по уже сложившейся традиции дал старт музыкальному форуму.
В 32-й раз город над Двиной собрал тысячи гостей и участников, в том числе из-за рубежа. И это даже не смотря ни на какие политические перипетии. Ведь чтобы ни происходило в мире, фестиваль «Славянский базар» всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов.
О форуме с размахом широких славянских крыльев и души – материал Евгения Пустового.
Мы все привыкли к расхожему определению «голливудская улыбка». Теперь надо смело говорить об улыбке «Славянского базара». Наш фестиваль улыбается во все 32 зуба. По количеству лет своей яркой и насыщенной жизни.
Славянский базар, сохраняя лучшие традиции искусства, развивая новые форматы, интересные какие-то формы, дает возможность зрителям любого поколения, национальности, быть вместе, слушать нам любимую и знакомую музыку, шлягеры во много известные и радоваться.
«Славянский базар» всегда постоянен. Не изменил своему служению быть верным его величеству искусству. Это как те актеры нашего мира настоящего искусства.
Дмитрий Харатьян, народный артист России:
Я вообще рожден в СССР, и для меня дружба народов – не пустой звук, а это очень мощное понятие о братстве, единстве всех национальностей, конфессий союзных тогда республик в одном государстве. Это была могучая держава. Да, сейчас многое изменилось. Распалась эта большая страна, но дружба с Беларусью осталась самой крепкой, как это выяснилось. В последнее время это особенно важно, потому что друзья познаются в беде, в испытаниях. И не тогда, когда все хорошо и прекрасно, а когда трудно и тяжело. И, конечно, белорусский народ во главе с Президентом протянули руку помощи. И, конечно, мы очень это ценим и дорожим безусловно. И это фестиваль, он давно существует, как раз и служит объединению всех и вся.
Говорят, славянский мир уже не тот. Зато «Славянский базар» все тот же – приветствие звучит привычно. На наших языках.
– Увага, гаворыць і паказвае Віцебск!
– Внимание, говорит и показывает Витебск!
– Увага, каже та показує Вітебськ!
«Славянский базар» – это площадка настоящего искусства. И на сцене не хедлайнеры-однодневки, а люди, которые связывают поколения. Бурными аплодисментами зал встретил Президента Беларуси.
Фестиваль проходит под патронатом Президента. Глава государства и вручает награды. Витебская сцена рождает будущих легенд. Лучшим вокалистом детского конкурса стал юный голос Казахстана.
Карлыгаш Абдикаримова, руководитель творческой делегации Казахстана:
«Славянский базар» – это фестиваль дружбы. Фестиваль мира, радости и дружбы. Поэтому они всегда мечтали приехать. Он три раза принимал участие на отборе. Знаете, что я вам скажу? Спасибо белорусской земле. Он сегодня со сцены сказал: люди добрые как казахи!
– Это нас и объединяет?
– Абсолютно!
Фестивалю, Беларуси созидающей – быть. Вслушайтесь в эти аплодисменты. Этого желают наши народы.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
«Славянский базар» наводит мейкап. Это закулисье фестиваля радости веселья и настоящего искусства. Здесь очень много представителей: звезды и звездочки. Не знаю, больше журналистов или все-таки артистов. Но за годы и десятилетия у «Славянского базара» остался свой бэкграунд – сохранить настоящее искусство.
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