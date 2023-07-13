«Фестиваль мира, радости и дружбы». Самые яркие моменты с церемонии открытия «Славянского базара»

Новости Беларуси. Из года в год, собираясь под куполом витебского амфитеатра, мы вместе – и белорусы, и наши гости – созидаем мир. Об этом сегодня, 13 июля, заявил Александр Лукашенко во время торжественного открытия «‎Славянского базара» в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси по уже сложившейся традиции дал старт музыкальному форуму. В 32-й раз город над Двиной собрал тысячи гостей и участников, в том числе из-за рубежа. И это даже не смотря ни на какие политические перипетии. Ведь чтобы ни происходило в мире, фестиваль «Славянский базар» всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов. О форуме с размахом широких славянских крыльев и души – материал Евгения Пустового.

Мы все привыкли к расхожему определению «голливудская улыбка». Теперь надо смело говорить об улыбке «Славянского базара». Наш фестиваль улыбается во все 32 зуба. По количеству лет своей яркой и насыщенной жизни.

Славянский базар, сохраняя лучшие традиции искусства, развивая новые форматы, интересные какие-то формы, дает возможность зрителям любого поколения, национальности, быть вместе, слушать нам любимую и знакомую музыку, шлягеры во много известные и радоваться. «Славянский базар» всегда постоянен. Не изменил своему служению быть верным его величеству искусству. Это как те актеры нашего мира настоящего искусства.

Дмитрий Харатьян, народный артист России:

Я вообще рожден в СССР, и для меня дружба народов – не пустой звук, а это очень мощное понятие о братстве, единстве всех национальностей, конфессий союзных тогда республик в одном государстве. Это была могучая держава. Да, сейчас многое изменилось. Распалась эта большая страна, но дружба с Беларусью осталась самой крепкой, как это выяснилось. В последнее время это особенно важно, потому что друзья познаются в беде, в испытаниях. И не тогда, когда все хорошо и прекрасно, а когда трудно и тяжело. И, конечно, белорусский народ во главе с Президентом протянули руку помощи. И, конечно, мы очень это ценим и дорожим безусловно. И это фестиваль, он давно существует, как раз и служит объединению всех и вся. Говорят, славянский мир уже не тот. Зато «Славянский базар» все тот же – приветствие звучит привычно. На наших языках.

– Увага, гаворыць і паказвае Віцебск! – Внимание, говорит и показывает Витебск! – Увага, каже та показує Вітебськ!

«Славянский базар» – это площадка настоящего искусства. И на сцене не хедлайнеры-однодневки, а люди, которые связывают поколения. Бурными аплодисментами зал встретил Президента Беларуси. Фестиваль проходит под патронатом Президента. Глава государства и вручает награды. Витебская сцена рождает будущих легенд. Лучшим вокалистом детского конкурса стал юный голос Казахстана.