Лукашенко: «Подчеркивают, что я сделал, не сделал, плохой, хороший – всё ты. Ну, такая судьба президентов!»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Из истории. Говорят, я долго Президент. А я всегда ищу, а что хорошего в том, что ты долго служишь своему народу. И вот я вспоминаю первые свои шаги на эту сцену. И тогда я, как обычно, подхожу к нашим ведущим известным. И совсем, мне казалось, юная такая девчонка, сегодня уже взрослая, пытается мне сразу вывалить какую-то информацию. Понимая, что с Президентом, особенно в те времена, будет трудно встретиться. Я ее через фразу, слово слушаю. И запомнил фразы Алены: «Александр Григорьевич, спасите, пожалуйста, «Славянский базар!» Тогда были непростые времена. Умелые дельцы, которые появились на авансцене нашего общества, пытались этот «Славянский базар» пустить по городам и весям. В один год – в одном городе Украины, потом в Одессе, потом где-то там на Кубани, и пошло-поехало. И вот такие, всего несколько человек, в том числе и Алена, почувствовали, что фестиваля не будет – он растворится, погибнет. Вернувшись с первого своего мероприятия, я это все понял. Я это говорю не к тому, чтобы свою роль подчеркнуть, и так подчеркивают, что я сделал, не сделал – плохой, хороший – все ты. Ну, такая судьба президентов! Но, я хочу подчеркнуть, сказать этим самым: было совсем немного, не знаю, три, может, четыре человека, может, пять, которые душой как-то, прикипев к нашему фестивалю, уцепились за него мертвой хваткой и просили всех, кого только можно, чтобы его сохранить.

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