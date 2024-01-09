Сотрудники ОСВОД проводят рейды по водоёмам. Какую опасность может таить лёд?

Опасность на воде! ОСВОД предупреждает о недостаточной прочности льда даже при устойчивом минусе за окном, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С приходом сильных морозов водоемы и реки стали излюбленным местом отдыха для рыболовов. Однако лед в такую неустойчивую погоду коварен и непредсказуем. И если где-то он прочный, то в некоторых местах может таить опасность. Поэтому сотрудники ОСВОД регулярно мониторят водоемы и напоминают любителям рыбной ловли о правилах безопасности. В один из таких рейдов вместе с солигорскими специалистами отправилась и наш корреспондент Ангелина Шигалева.

Несмотря на мороз на Солигорском водохранилище, рыбаков много. И с каждым днем любителей такого вида отдыха становится все больше. Их не пугают ни минусовая температура, ни скрипящий лед под ногами. Течения в этом месте практически нет, поэтому считается, что здесь менее опасно. Толщина покрытия допустимая – около 15 сантиметров.