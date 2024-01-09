Сотрудники ОСВОД проводят рейды по водоёмам. Какую опасность может таить лёд?
Опасность на воде! ОСВОД предупреждает о недостаточной прочности льда даже при устойчивом минусе за окном, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С приходом сильных морозов водоемы и реки стали излюбленным местом отдыха для рыболовов. Однако лед в такую неустойчивую погоду коварен и непредсказуем. И если где-то он прочный, то в некоторых местах может таить опасность. Поэтому сотрудники ОСВОД регулярно мониторят водоемы и напоминают любителям рыбной ловли о правилах безопасности.
В один из таких рейдов вместе с солигорскими специалистами отправилась и наш корреспондент Ангелина Шигалева.
Несмотря на мороз на Солигорском водохранилище, рыбаков много. И с каждым днем любителей такого вида отдыха становится все больше. Их не пугают ни минусовая температура, ни скрипящий лед под ногами. Течения в этом месте практически нет, поэтому считается, что здесь менее опасно. Толщина покрытия допустимая – около 15 сантиметров.
Андрей Ефимович, начальник Солигорской спасательной станции:
На Солигорском водохранилище также же укрепился лед в связи с такими морозами, поэтому сейчас выход на лед уже безопасен. В руслах реки, где подмывает течение, хотя на Солигорском водохранилище течение небольшое, но есть промоины, то есть там тонкий лед, но он все равно не менее 10 сантиметров, поэтому полностью можно выходить.
Подробности в видео.