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Более 1,1 млн квадратных метров жилья возвели в Минской области за 2023-й

09 января 2024 18:04
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За 2023 год в Минской области возвели свыше 1 миллиона 100 тысяч квадратных метров жилья. Это один из самых высоких показателей в Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 1,1 млн квадратных метров жилья возвели в Минской области за 2023-й-1

Динамично развивается и Молодечненский район. В прошлом году здесь завершили строительство шести жилых домов. В 2024-м возведут еще четыре. В одном из них будет арендное жилье для военнослужащих, а в остальных домах предоставят квартиры для многодетных и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Расположатся они в новых микрорайонах Молодечно и в поселке Чисть. Параллельно в райцентре развивают социальную и спортивную инфраструктуры.

Более 1,1 млн квадратных метров жилья возвели в Минской области за 2023-й-4

Павел Мазуро, заместитель главного инженера управления капитального строительства Молодечненского района:
В следующем году планируется провести чемпионат мира по городошному спорту. Уже разработана проектная документация. При наступлении благоприятных погодных условий будут выполнены работы по устройству площадки для проведения соревнований.

Темпы строительства жилья планируют наращивать. Сейчас в Молодечно выбирают земельные участки для возведения новых микрорайонов. Также будет запланировано создание инфраструктуры: садов и школ.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Новости Минска и Минской области

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