Лукашенко о долгостроях: «Не может в центре Минска, на главном проспекте за забором стоять непонятно что»

Александр Лукашенко встретился с мэром города, своим помощником по Минску и уполномоченными – председателем Совета Республики Национального собрания и министром МВД. В первую очередь Президент обратил внимание на ситуацию с проблемными стройками в городе. Один из известных примеров – «Газпром центр» на месте бывшего автовокзала «Московский». Строительные работы на площадке начались еще в 2015-м. Но до сих пор это недострой. Александр Лукашенко подчеркнул, что такого быть однозначно не должно, и от компании необходимо получить четкий ответ. Кроме того, поинтересовался Президент возведением арабской компанией проекта «Северный берег». Реализовать его запланировано в ближайшие 20 лет. Глава государства потребовал ускорить выполнение планов. Кстати, с инвестором Александр Лукашенко встречался лично и не единожды.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прежде всего, что у нас с бельмом на глазу – это газпромовский объект. Какова там ситуация, если движения по-прежнему нет? Хотя, как мне говорят, они платят бешеные штрафные санкции. Но дело не в санкциях, а в том, что не может в центре Минска, на главном проспекте за забором стоять непонятно что. Накануне встречи с президентом России я бы хотел знать, что там происходит? Я ему уже как-то напоминал, обозначал этот вопрос на уровне президентов. Он тогда очень жестко отреагировал, но, видимо, «Газпром» это не услышал. Поэтому, если они не хотят на этой площадке работать, должен быть четкий ответ: да или нет. Второй, по-моему, это иранский у нас на выезде из Минска «Кейсон». Это вообще уже вопрос с бородой. И вот подобные проекты. На проспекте Победителей, правда, построен, аккуратный стоит. С китайцами строили «Амкодор». С этим объектом что мы будем делать? Словом, надо принять решение. Позволять вот такой разбой среди белого дня в центре города мы не можем. Понятно, о чем идет речь. Это уже не первый разговор. Далее – «Северный берег». Вы понимаете, что если бы этот объект строился, то, наверное, у нас бы даже строительных мощностей в Минске не хватило, чтобы его строить. Там мы должны темпы форсировать. Нам очень выгодный объект. Там несколько миллиардов долларов вложений.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

10 миллиардов рублей белорусских.

Александр Лукашенко:

Тогда мы считали под 4 миллиарда долларов. Это огромнейший проект. Это можно задействовать всех наших строителей аж на пятилетку.