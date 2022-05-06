Что делать, когда маленького ребёнка не с кем оставить? Рассказываем, как могут помочь бебиситтеры

Валерия Яскевич, корреспондент:

Когда детей не на кого оставить – бабушки и дедушки далеко, а родителям нужно пару часов свободного времени – на помощь приходят няни и бебиситтеры. Кто эти люди? Давайте разбираться.

Ангелина Мамойко, бебиситтер:

Няни воспитывают детей, находятся достаточно длительное время с ребенком, а бебиситтеры – мы скорее развлекаем, можем позаниматься какими-то делами, можно поиграть, но бебиситтер не имеет право воспитывать ребенка, как это делает няня.

Бебиситтер чаще всего еще учатся и могут помогать с ребенком несколько раз в неделю определенное количество часов. Бебиситтерам, как и няням, перед тем как приступать к работе, следует пройти определенные этапы подготовки.

Ксения Ровдо, бебиситтер:

Конечно, мы проходим психологического тестирование и, согласно этому тестированию, мы допускаемся или не допускаемся к работе. Кроме тестирования у нас проходит обучение с психологом и обучение по разным возрастам, начиная от младенцев и заканчивая старшим возрастом.

Как и во многих профессиях очень важный навык – стрессоустойчивость. Дети бывают разные, к каждому нужно найти подход и уметь грамотно фокусироваться на положительных моментах. А также создавать разнообразное времяпрепровождение и быть активным, чтобы уследить за непоседами. Ангелина Мамойко:

Плюсы в том, что ты можешь полностью сделать свой график. Мне очень нравится общаться с маленькими детками, общаться с родителями, с разными людьми. Можно развить ответственность себе, выработать пунктуальность.

Нужно хорошо изучить пространство, в котором вы планируете находиться с ребенком: убрать колющие-режущие предметы, выяснить, нет ли у детей аллергии на какие-то продукты и только после этого можно приступать к работе и организации досуга. Ксения Ровдо:

Главная цель школы бебиситтеров – обучить бебиситтера эффективно и безопасно присматривать за ребенком. Безопасность – это вообще наш самый главный критерий.

Как правило, бебиситтеры работают с детьми от года. У некоторых был опыт и с новорожденными, но самый актуальный и востребованный – дошкольный возраст – 3-4 года. Как показывает практика, с ребятами постарше немного сложнее. Ксения Ровдо:

Лично мне труднее работать с возрастом 7-8 и так далее, потому что начинает проявляться характер. Очень сложно переубедить ребенка, если он хочет посмотреть телевизор, а ты говоришь: давай мы с тобой почитаем книжку.