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Что делать, когда маленького ребёнка не с кем оставить? Рассказываем, как могут помочь бебиситтеры

06 мая 2022 09:26
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Валерия Яскевич, корреспондент:
Когда детей не на кого оставить – бабушки и дедушки далеко, а родителям нужно пару часов свободного времени – на помощь приходят няни и бебиситтеры. Кто эти люди? Давайте разбираться.

Что делать, когда маленького ребёнка не с кем оставить? Рассказываем, как могут помочь бебиситтеры-1

Ангелина Мамойко, бебиситтер:
Няни воспитывают детей, находятся достаточно длительное время с ребенком, а бебиситтеры – мы скорее развлекаем, можем позаниматься какими-то делами, можно поиграть, но бебиситтер не имеет право воспитывать ребенка, как это делает няня.

Что делать, когда маленького ребёнка не с кем оставить? Рассказываем, как могут помочь бебиситтеры-4

Бебиситтер чаще всего еще учатся и могут помогать с ребенком несколько раз в неделю определенное количество часов. Бебиситтерам, как и няням, перед тем как приступать к работе, следует пройти определенные этапы подготовки.

Что делать, когда маленького ребёнка не с кем оставить? Рассказываем, как могут помочь бебиситтеры-7

Ксения Ровдо, бебиситтер:
Конечно, мы проходим психологического тестирование и, согласно этому тестированию, мы допускаемся или не допускаемся к работе. Кроме тестирования у нас проходит обучение с психологом и обучение по разным возрастам, начиная от младенцев и заканчивая старшим возрастом.

Что делать, когда маленького ребёнка не с кем оставить? Рассказываем, как могут помочь бебиситтеры-10

Как и во многих профессиях очень важный навык – стрессоустойчивость. Дети бывают разные, к каждому нужно найти подход и уметь грамотно фокусироваться на положительных моментах. А также создавать разнообразное времяпрепровождение и быть активным, чтобы уследить за непоседами.

Ангелина Мамойко:
Плюсы в том, что ты можешь полностью сделать свой график. Мне очень нравится общаться с маленькими детками, общаться с родителями, с разными людьми. Можно развить ответственность себе, выработать пунктуальность.

Что делать, когда маленького ребёнка не с кем оставить? Рассказываем, как могут помочь бебиситтеры-13

Нужно хорошо изучить пространство, в котором вы планируете находиться с ребенком: убрать колющие-режущие предметы, выяснить, нет ли у детей аллергии на какие-то продукты и только после этого можно приступать к работе и организации досуга.

Ксения Ровдо:
Главная цель школы бебиситтеров обучить бебиситтера эффективно и безопасно присматривать за ребенком. Безопасность это вообще наш самый главный критерий.

Что делать, когда маленького ребёнка не с кем оставить? Рассказываем, как могут помочь бебиситтеры-16

Как правило, бебиситтеры работают с детьми от года. У некоторых был опыт и с новорожденными, но самый актуальный и востребованный – дошкольный возраст – 3-4 года. Как показывает практика, с ребятами постарше немного сложнее.

Ксения Ровдо:
Лично мне труднее работать с возрастом 7-8 и так далее, потому что начинает проявляться характер. Очень сложно переубедить ребенка, если он хочет посмотреть телевизор, а ты говоришь: давай мы с тобой почитаем книжку.

Что делать, когда маленького ребёнка не с кем оставить? Рассказываем, как могут помочь бебиситтеры-19

Далеко не все хотят и могут работать с детьми. Это труд, требующий особых человеческих качеств. Ксения забрела в профессию совершенно случайно, но жизненный опыт очень помог в этом деле.

Ксения Ровдо:
Я самая старшая в семье, у нас многодетная семья. С младшей сестрой у меня разница 15 лет, и так получилось, что я всегда была на подхвате и знала все эти книжки, потешки, сказки, всех героев. Поэтому мне было просто.

Современная жизнь задает высокий темп. Мама вышла из декрета, и дел только прибавилось: не опоздать на работу, отвести ребенка в сад, вечером – на секцию и приготовить ужин. Успеть все – задача не из простых, услуги няни или бебиситтера значительно облегчат вашу жизнь.

# Дети и родители # общество # Ангелина Мамойко # Ксения Ровдо # Валерия Яскевич # Фотофакт

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