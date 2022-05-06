Противоборство России и НАТО переходит в новую стадию. Мнение замначальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси

США продолжает реализацию своего курса, балансируя при этом на гране войны. Об этом заявил Руслан Косыгин, замначальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси, комментируя ситуацию, которая складывается сегодня у наших границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Противоборство России и НАТО переходит в новую стадию, Североатлантический альянс и его союзники максимально нарастили комплекс антироссийских и антибелорусских мер по всем важным направлениям: от грубого политического экономического шантажа, беспрецедентного информационного давления до прямых угроз возможного применения военной силы. Еще под видом так называемого миграционного кризиса в непосредственной близости от госграницы Беларуси были развернуты формирования национальных силовых структур. И сегодня продолжается муссирование мифа об угрозе с Востока, милитаризация стран Запада, гонка вооружений.
Руслан Косыгин, начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Под эту марку коллективный Запад активизировал мероприятия по существенному наращиванию группировок войск и сил в Восточной, Юго-Восточной Европе. При этом значительная часть сил и средств, предназначенная якобы для усиления восточного фланга Альянса, была переброшена с континентальной части США и составляет в настоящее время около 37,5 тысяч человек, причем военнослужащих, оснащенных современных ударным вооружением, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель 2021 года. В непосредственной близости у границ Российской Федерации и нашего государства уже сегодня находятся войска и силы, на основе которых в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки для их применения, в том числе на белорусском направлении. На этом фоне постоянно расширяются масштабы и повышается интенсивность мероприятий оперативной боевой подготовки на территории сопредельных с Республикой Беларусь государств с одновременным увеличением количества привлекаемых сил и средств. В настоящее время на территории и в воздушном пространстве государств Центральной и Восточной Европы, в том числе Польши и стран Балтии, а также в акватории Балтийского и Северного морей проводятся масштабные мероприятия, многонациональные учения «Защитник Европы – 2022». По сути, идет подготовка к ведению военных действий на восточном направлении.