Противоборство России и НАТО переходит в новую стадию. Мнение замначальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси

США продолжает реализацию своего курса, балансируя при этом на гране войны. Об этом заявил Руслан Косыгин, замначальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси, комментируя ситуацию, которая складывается сегодня у наших границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Противоборство России и НАТО переходит в новую стадию, Североатлантический альянс и его союзники максимально нарастили комплекс антироссийских и антибелорусских мер по всем важным направлениям: от грубого политического экономического шантажа, беспрецедентного информационного давления до прямых угроз возможного применения военной силы. Еще под видом так называемого миграционного кризиса в непосредственной близости от госграницы Беларуси были развернуты формирования национальных силовых структур. И сегодня продолжается муссирование мифа об угрозе с Востока, милитаризация стран Запада, гонка вооружений.