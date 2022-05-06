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«Постоянный развод, я ведусь на это». Анонс проекта «Решение есть!»

06 мая 2022 09:37
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Премьера на СТВ. Проект, призванный помогать. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Мы расскажем истории реальных людей и покажем то, что другие пытаются скрыть. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скорая компьютерная помощь или мошенники по вызову?

«Постоянный развод, я ведусь на это». Анонс проекта «Решение есть!»-1

Постоянный развод, я ведусь на это.

Вымышленные неисправности и деньги из воздуха.

«Постоянный развод, я ведусь на это». Анонс проекта «Решение есть!»-4

– Вы сейчас пытались нас обмануть и заработать на нас деньги. Можем так сказать?
– Можем так сказать, я согласен.

Что делать, когда финальный счет – это собственный просчет? И как отличить специалиста от афериста?

«Постоянный развод, я ведусь на это». Анонс проекта «Решение есть!»-7

Сначала просите, чтобы исполнитель составил договор.

Эволюция высокотехнологичного обмана и «мышеловка» для лжемастера. Попытаемся сами распознать и наказать компьютерного афериста.

«Решение есть!» в 16:50 на СТВ.

# Мошенничество # общество # Фотофакт

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