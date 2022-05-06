«Постоянный развод, я ведусь на это». Анонс проекта «Решение есть!»

Премьера на СТВ. Проект, призванный помогать. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Мы расскажем истории реальных людей и покажем то, что другие пытаются скрыть. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Постоянный развод, я ведусь на это.

– Вы сейчас пытались нас обмануть и заработать на нас деньги. Можем так сказать?

– Можем так сказать, я согласен.

Что делать, когда финальный счет – это собственный просчет? И как отличить специалиста от афериста?