«Очень-очень долгожданный». В Новополоцке открыли движение по мосту для автотранспорта и пешеходов. Что говорят жители?

Новости Беларуси. Жители Новополоцка 4 ноября вернулись к привычному ритму жизни. Там по мосту, соединяющему берега Западной Двины, открыли движение для автотранспорта, пешеходов и велосипедистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это единственная переправа через реку в городе. Она ведет к густонаселенным микрорайонам Боровуха, Междуречье и к многочисленным садовым товариществам.

По сути, мост сделан с нуля. Расширены проезжая часть и тротуары, появились велодорожки. А любоваться Двиной теперь можно на специальных смотровых площадках. Рядом благоустроили парк и стоянку. Новый объект для жителей города – важный подарок. И если на время реконструкции для удобства жителей была организована временная переправа – понтонный мост, то автомобилистам, чтобы добраться с одного берега на другой, приходилось отправляться в многокилометровый объезд.

Людям было трудно проехать, нужно было в объезд ездить, а сейчас открыли мост. Это важное событие для города, горожан, пробок меньше будет, и проезд до дома быстрее будет.

Через этот мост буквально 25 минут – и мы на месте. А по кругу, конечно, это занимало очень много времени, с этими светофорами, по городу. Мы ждали открытия очень сильно.

Очень-очень долгожданный, большие неприятности были – объезжать вокруг, туда ехать. С уважением ждали. Спасибо строителям!