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Белорусский Иерусалим. Какое место в Гродненской области особенно значимо для иудеев со всего мира?

21 января 2022 08:46
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Новости Беларуси. Туризм не затихает даже в непростой период пандемии. Особенно если речь о паломничестве в белорусский Иерусалим – так евреи называют поселок Радунь Вороновского района. Более 70 значимых раввинов из Израиля посетили святое место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский Иерусалим. Какое место в Гродненской области особенно значимо для иудеев со всего мира?-1

Интерес к белорусскому поселку неслучаен – там находится могила выдающегося проповедника и философа Хафеца Хаима. До сих пор его имя иудеи произносят с особым почтением. Хоть это и не имя, а название знаменитой книги, которую раввин написал анонимно – ее считают второй по значимости после Торы.

На могиле Хафеца Хаима провели молитву. Еврейские верующие говорят, что это место известно чудесами исцеления. На могиле выдающегося проповедника израильские раввины оставили книгу с более чем 35 тысячами подписей тех, кто изучал его труды. Теперь все будущие паломники будут оставлять в ней записи.

Белорусский Иерусалим. Какое место в Гродненской области особенно значимо для иудеев со всего мира?-4

Борис Березовский, организатор паломнического тура:
Для всех евреев мира Хафец Хаим и место, с которым связано его имя, имеют огромное историческое и духовное значение. По сути, то, что сегодня приехала такая делегация очень уважаемых и значимых раввинов и в таком количестве, это открытие паломнического туризма в это место.

Белорусский Иерусалим. Какое место в Гродненской области особенно значимо для иудеев со всего мира?-7

Также раввины посетили в Радуни иешиву – учебное заведение, которое основал Хафец Хаим. Это паломничество можно считать стартом религиозного туризма, ведь в последние годы пандемия вносила коррективы.

# Туризм # общество # Борис Березовский # Хафец Хаим # Фотофакт

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