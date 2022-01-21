Белорусский Иерусалим. Какое место в Гродненской области особенно значимо для иудеев со всего мира?

Новости Беларуси. Туризм не затихает даже в непростой период пандемии. Особенно если речь о паломничестве в белорусский Иерусалим – так евреи называют поселок Радунь Вороновского района. Более 70 значимых раввинов из Израиля посетили святое место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интерес к белорусскому поселку неслучаен – там находится могила выдающегося проповедника и философа Хафеца Хаима. До сих пор его имя иудеи произносят с особым почтением. Хоть это и не имя, а название знаменитой книги, которую раввин написал анонимно – ее считают второй по значимости после Торы.

На могиле Хафеца Хаима провели молитву. Еврейские верующие говорят, что это место известно чудесами исцеления. На могиле выдающегося проповедника израильские раввины оставили книгу с более чем 35 тысячами подписей тех, кто изучал его труды. Теперь все будущие паломники будут оставлять в ней записи.