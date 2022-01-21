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В Беларуси участились случаи «сваттинга». Что это такое и какое наказание грозит за преступление?

21 января 2022 09:23
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В Беларуси набирает обороты новый вид преступлений – «сваттинг». Термин происходит от названия штурмовой группы SWAT. В действительности это заведомо ложное сообщение об опасности.

В Беларуси участились случаи «сваттинга». Что это такое и какое наказание грозит за преступление?-1

Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома:
Поступают сообщения в правоохранительные органы о том, что заминирован тот или иной объект. Как правило, это государственный объект социальной, бытовой сферы. Это самым негативным образом влияет на деятельность таких учреждений, в целом государственных структур, потому что, во-первых, приостанавливается их работа, вызываются специальные силы. Это правоохранительные органы, органы по чрезвычайным ситуациям, чтобы проверить, изучить наличие либо, как правило, отсутствие таких объектов, представляющих опасность.

В Беларуси участились случаи «сваттинга». Что это такое и какое наказание грозит за преступление?-4

В основном «сваттинг» распространен среди молодежи. Для одних это просто игра, цель других – устроить панику или просто сорвать урок. В погоне за хайпом, к сожалению, подростки не осознают всей опасности преступления.

Алексей Новаш:
Многие из них, особенно молодежь даже раннего возраста, являются участниками так называемых сетевых игр. Где-то играют команда против команды, где-то – друг против друга. И каким-то образом, проиграв или желая от имени своего конкурента, он просто начинает заявлять, совершать подобного рода деяния.

В Беларуси участились случаи «сваттинга». Что это такое и какое наказание грозит за преступление?-7

Если раньше «минеры» звонили по мобильному телефону или через автоматы, то сейчас юные хакеры используют всевозможные приложения для подмены номеров и IP-адресов и совершают преступления через интернет.

Алексей Новаш:
Когда такого рода сообщения поступают с использованием интернет-ресурсов, понятно, что процесс установления занимает определенное время, потому что это и временные рамки, и возникает вопрос международного взаимодействия. Тем не менее мы устанавливаем таких людей. Впоследствии они также будут привлекаться к ответственности.

В Беларуси участились случаи «сваттинга». Что это такое и какое наказание грозит за преступление?-10

Несмотря на то, что сообщение об опасности ложное, наказание за преступление реальное. Для того чтобы проверить сообщение о минировании, задействуется огромное количество сил и ресурсов. Подобные «шутки» дорого обходятся государству, поэтому и для виновных имеются весьма нешуточные последствия.

Алексей Новаш:
Если, согласно общим требованиям нашего уголовного законодательства, возраст наступления уголовной ответственности составляет 16 лет, то есть ряд составов преступления, по которым предусмотрена ответственность с 14 лет. В частности к такого рода преступлениям относятся как раз преступления, предусмотренные статьей 340 Уголовного кодекса. Это заведомо ложное сообщение об опасности. То есть с 14 лет. Максимальное наказание, которое может быть назначено за подобного рода деяния, достигает до 7 лет лишения свободы.

В Беларуси участились случаи «сваттинга». Что это такое и какое наказание грозит за преступление?-13

Помимо уголовной ответственности, лжеминер обязан будет полностью возместить все затраты. Если виновный еще не достиг 14-летнего возраста, издержки придется оплатить родителям.

Алексей Новаш:
Обращайте, пожалуйста, внимание на то, чем ваш ребенок занимается в сети. Есть понятие личного пространства, определенной автономности. Тем не менее нужно смотреть, с кем он общается, в какие игры играет, сколько времени проводит за компьютером. Если у ребенка появляются непонятные источники дохода, он располагает денежными средствами либо приобретает имущество, которое родителями не было обеспечено собственными силами, нужно задаться вопросом и предметно с ребенком пообщаться.

Помните, даже ложные сообщения о готовящемся взрыве, поджоге или минировании – это вовсе не шутки. За любые действия, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья людей, грозит серьезная ответственность. Не испытывайте судьбу и тем более не шутите с законом.

# Лжеминирование # общество # Алексей Новаш # Анна Витковская # Фотофакт

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