В Беларуси участились случаи «сваттинга». Что это такое и какое наказание грозит за преступление?

В Беларуси набирает обороты новый вид преступлений – «сваттинг». Термин происходит от названия штурмовой группы SWAT. В действительности это заведомо ложное сообщение об опасности.

Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома:

Поступают сообщения в правоохранительные органы о том, что заминирован тот или иной объект. Как правило, это государственный объект социальной, бытовой сферы. Это самым негативным образом влияет на деятельность таких учреждений, в целом государственных структур, потому что, во-первых, приостанавливается их работа, вызываются специальные силы. Это правоохранительные органы, органы по чрезвычайным ситуациям, чтобы проверить, изучить наличие либо, как правило, отсутствие таких объектов, представляющих опасность.

В основном «сваттинг» распространен среди молодежи. Для одних это просто игра, цель других – устроить панику или просто сорвать урок. В погоне за хайпом, к сожалению, подростки не осознают всей опасности преступления. Алексей Новаш:

Многие из них, особенно молодежь даже раннего возраста, являются участниками так называемых сетевых игр. Где-то играют команда против команды, где-то – друг против друга. И каким-то образом, проиграв или желая от имени своего конкурента, он просто начинает заявлять, совершать подобного рода деяния.

Если раньше «минеры» звонили по мобильному телефону или через автоматы, то сейчас юные хакеры используют всевозможные приложения для подмены номеров и IP-адресов и совершают преступления через интернет. Алексей Новаш:

Когда такого рода сообщения поступают с использованием интернет-ресурсов, понятно, что процесс установления занимает определенное время, потому что это и временные рамки, и возникает вопрос международного взаимодействия. Тем не менее мы устанавливаем таких людей. Впоследствии они также будут привлекаться к ответственности.

Несмотря на то, что сообщение об опасности ложное, наказание за преступление реальное. Для того чтобы проверить сообщение о минировании, задействуется огромное количество сил и ресурсов. Подобные «шутки» дорого обходятся государству, поэтому и для виновных имеются весьма нешуточные последствия. Алексей Новаш:

Если, согласно общим требованиям нашего уголовного законодательства, возраст наступления уголовной ответственности составляет 16 лет, то есть ряд составов преступления, по которым предусмотрена ответственность с 14 лет. В частности к такого рода преступлениям относятся как раз преступления, предусмотренные статьей 340 Уголовного кодекса. Это заведомо ложное сообщение об опасности. То есть с 14 лет. Максимальное наказание, которое может быть назначено за подобного рода деяния, достигает до 7 лет лишения свободы.