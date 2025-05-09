«Выступал Сталин с речью, а камера «сдохла» – Дубаневич о ярких съёмочных реконструкциях в 1940-х

Леонид Дубаневич, ветеран военной журналистики, заслуженный журналист Белорусского союза журналистов:

Выступал Сталин с речью, а камера «сдохла». И записывали отдельно. Потом Сталина постановочно. То же самое – знаменитые кадры, где поднимается флаг над Рейхстагом. Это тоже постановочно Халдей снимал. Там несколько дублей. Потому что снять момент боя было невозможно.

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