Губернатор Мурманской области поздравил белорусов с Днём Победы

Теплые слова поступают из-за рубежа 9 мая и в адрес Беларуси. На связи – российские города-герои, чьи судьбы во многом схожи с судьбой нашей столицы. Всего три здания уцелело после Великой Отечественной в Мурманске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город пережил без малого 800 авиационных налетов, на него было сброшено 185 тысяч бомб, но доблестные воины севера стояли насмерть, не дав городу пасть. Сегодня столица Заполярья носит звание города-героя и чтит память своих защитников.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области России:

Город Минск и город Мурманск – это города-герои, которые внесли огромный вклад в Великую, в нашу общую Победу. И я отдельно хочу сказать огромные слова благодарности за то, как в Республике Беларусь относятся к памяти, к заботе о ветеранах и к памяти о тех, кто эту Великую Победу добыл. Недавно был в Минске и возлагал цветы к Вечному огню, трепетное отношение к великой истории, к истории народа-победителя – это дорогого стоит. Вместе мы будем еще сильнее! С праздником вас, дорогие друзья! С юбилеем Великой Победы!

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