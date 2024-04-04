На каждого белоруса в год приходится около 100 кг мясной продукции

Внутренний рынок нашей страны обеспечен мясной продукцией на 133 %. В год один житель Беларуси в среднем потребляет около 100 килограммов таких изделий. Натуральное сырье, внедрение инновационных технологий и оригинальные рецепты приготовления позволяют создавать разнообразные продукты под запросы и предпочтения потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни ведущие белорусские предприятия презентуют свои новинки на площадке форума «Беларусь мясная». В стране производится более 1 200 наименований мясной продукции. Отечественные изделия пользуются спросом не только в нашей стране, но и далеко за пределами.

Треть производимых товаров идет на экспорт. Основным покупателем белорусского мяса остается Россия. С каждым годом объемы поставок растут. Это касается как сырья, так и готовой продукции.

Екатерина Лучкина, директор ассоциации мясопереработчиков (Россия):

В Россию в прошлом году было завезено говядины на 20 % больше, а птицы на 14 %. Конечно же, готовая продукция не только мясная, но и молочная продукция пользуется высоким доверием российских потребителей. Рынок растет, развивается. В прошлом году в категории «Сырое мясо» вышло более 40 новых брендов, в категории «Колбасных изделий готовых продуктов из мяса» – более 108.

Нина Емельянова, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

На сегодняшний день в магазинах представлено порядка 50 продуктов чистого мяса и полуфабрикатов из мяса, порядка 250 – колбасных изделий и 150 видов консервов. Это все, что производится у нас в стране. Полка магазинов почти на 100% – это колбасные изделия и мясная продукция исключительно отечественного производства.