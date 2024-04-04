Экипаж «Союза» с белоруской на борту готов к посадке

В Караганде обсудили детали возвращения с МКС звездного экипажа, в составе которого первая белорусская женщина-космонавт Марина Василевская. Посадка корабля «Союз МС-24» состоится 6 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все силы и средства, задействованные в этом процессе, приведены в полную готовность. Обеспечивать посадку будут специалисты «Росавиации», «Роскосмоса», Министерства обороны России и Федерального медико-биологического агентства. Психологически и по медицинским показаниям экипаж готов к предстоящему возвращению.

Олег Котов, Герой России, летчик-космонавт:

Интенсивный, динамичный этап начинается с момента выдачи тормозного импульса, когда корабль берет курс к Земле. По ощущениям это такое уплотненное, эмоционально насыщенное событие, потому что сопровождается и работой двигателя, и началом перегрузки, и разделением корабля. Работает пиротехника, хлопки, взрывы – он разделяется. Наступает вход в плазму, растет перегрузка, вибрация. Ни одна центрифуга, ни один тренажер на Земле никогда не передадут те ощущения, которые возникают во время посадки.

Звездная миссия белоруски Марины Василевской составляет 12 суток. Несмотря на перенос пуска ракеты, продолжительность нахождения на МКС не корректировалась.