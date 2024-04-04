Руководители генштабов ВС стран СНГ обсудят вопросы боевой подготовки военнослужащих

Страны Содружества укрепляют взаимодействие в сфере обеспечения военной безопасности. Вопросы боевой подготовки военнослужащих обсудят начальники генштабов Вооруженных сил государств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международная встреча пройдет в российской столице. Ожидается, что участники заседания примут решение по дальнейшему развитию и функционированию объединенной системы связи.