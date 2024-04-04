Руководители генштабов ВС стран СНГ обсудят вопросы боевой подготовки военнослужащих

Страны Содружества укрепляют взаимодействие в сфере обеспечения военной безопасности. Вопросы боевой подготовки военнослужащих обсудят начальники генштабов Вооруженных сил государств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Страны Содружества укрепляют взаимодействие в сфере обеспечения военной безопасности. Вопросы боевой подготовки военнослужащих обсудят начальники генштабов Вооруженных сил государств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Международная встреча пройдет в российской столице. Ожидается, что участники заседания примут решение по дальнейшему развитию и функционированию объединенной системы связи.
Ситуация по периметру границ Содружества остается непростой, и возникающие угрозы требуют оперативного и адекватного реагирования. Символично, что предварила встречу руководителей генштабов памятная церемония у Могилы Неизвестного Солдата. Участники почтили память воинов, погибших на фронте Великой Отечественной войны, минутой молчания и возложили цветы.