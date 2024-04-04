Прямой эфир

Руководители генштабов ВС стран СНГ обсудят вопросы боевой подготовки военнослужащих

04 апреля 2024 11:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Страны Содружества укрепляют взаимодействие в сфере обеспечения военной безопасности. Вопросы боевой подготовки военнослужащих обсудят начальники генштабов Вооруженных сил государств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководители генштабов ВС стран СНГ обсудят вопросы боевой подготовки военнослужащих-1

Международная встреча пройдет в российской столице. Ожидается, что участники заседания примут решение по дальнейшему развитию и функционированию объединенной системы связи.

Руководители генштабов ВС стран СНГ обсудят вопросы боевой подготовки военнослужащих-4

Ситуация по периметру границ Содружества остается непростой, и возникающие угрозы требуют оперативного и адекватного реагирования. Символично, что предварила встречу руководителей генштабов памятная церемония у Могилы Неизвестного Солдата. Участники почтили память воинов, погибших на фронте Великой Отечественной войны, минутой молчания и возложили цветы.

# СНГ # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Как правильно защищать личные данные, чтобы не попасть в ловушку мошенников?
04 апреля 2024 11:03

Как правильно защищать личные данные, чтобы не попасть в ловушку мошенников?

Международная конференция в честь 30-летия Конституции проходит в Минске
04 апреля 2024 10:39

Международная конференция в честь 30-летия Конституции проходит в Минске

Лукашенко: «Для бизнеса нет друзей и врагов. Есть интересы»
04 апреля 2024 10:36

Лукашенко: «Для бизнеса нет друзей и врагов. Есть интересы»