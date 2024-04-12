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Новый военно-патриотический клуб открылся в Минске

12 апреля 2024 11:19
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Сформировать сильную гражданскую позицию у молодого поколения и вырастить настоящих патриотов. Такие задачи стоят перед военно-патриотическим клубом «Кречет», который 12 апреля открылся на базе 90-й средней школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый военно-патриотический клуб открылся в Минске-1

Его ряды пополнили около 20 самых активных и целеустремленных учеников. Они произнесли клятву и получили удостоверение новобранца. Торжественная церемония состоялась в спортивно-культурном центре БГУКИ, а участие в мероприятии приняли порядка 100 воспитанников различных военно-патриотических клубов столицы. Для ребят организовали настоящий остров безопасности, где можно было примерить форму спасателей, посидеть в милицейской машине и даже познакомиться с работой судебных экспертов.

Новый военно-патриотический клуб открылся в Минске-4

Таисия Левкович, ученица средней школы № 90 Минска имени В.И. Стельмашонка:
Готовились к этому дню заранее, клятву учили, гимн само собой надо знать. Мне кажется, что с детства надо приучаться к патриотизму и чтобы все люди любили свою Родину.

Новый военно-патриотический клуб открылся в Минске-7

Владимир Матюк, руководитель военно-патриотического клуба «Кречет»:
Подготовительный период прошел у нас достаточно успешно. На базе Октябрьского РУВД мы неоднократно посещали выставки, ребят познакомили с органами внутренних дел, показали работу изнутри, показали боевую технику.

Новый военно-патриотический клуб открылся в Минске-10

Тамара Рулинская, начальник отдела идеологической работы ГУВД Мингорисполкома:
Символично, что военно-патриотические клубы мы открываем в преддверии очень важного для каждого из нас события, 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Под кураторством подразделений ГУВД созданы и функционируют 10 военно-патриотических клубов, которые насчитывают более 400 воспитанников.

Новый военно-патриотический клуб открылся в Минске-13

Кроме того, для ребят подготовили яркую концертную программу. Музыкальные композиции исполнили артисты белорусской эстрады.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество

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