Новый военно-патриотический клуб открылся в Минске

Сформировать сильную гражданскую позицию у молодого поколения и вырастить настоящих патриотов. Такие задачи стоят перед военно-патриотическим клубом «Кречет», который 12 апреля открылся на базе 90-й средней школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его ряды пополнили около 20 самых активных и целеустремленных учеников. Они произнесли клятву и получили удостоверение новобранца. Торжественная церемония состоялась в спортивно-культурном центре БГУКИ, а участие в мероприятии приняли порядка 100 воспитанников различных военно-патриотических клубов столицы. Для ребят организовали настоящий остров безопасности, где можно было примерить форму спасателей, посидеть в милицейской машине и даже познакомиться с работой судебных экспертов.

Таисия Левкович, ученица средней школы № 90 Минска имени В.И. Стельмашонка:

Готовились к этому дню заранее, клятву учили, гимн само собой надо знать. Мне кажется, что с детства надо приучаться к патриотизму и чтобы все люди любили свою Родину.

Владимир Матюк, руководитель военно-патриотического клуба «Кречет»:

Подготовительный период прошел у нас достаточно успешно. На базе Октябрьского РУВД мы неоднократно посещали выставки, ребят познакомили с органами внутренних дел, показали работу изнутри, показали боевую технику.

Тамара Рулинская, начальник отдела идеологической работы ГУВД Мингорисполкома:

Символично, что военно-патриотические клубы мы открываем в преддверии очень важного для каждого из нас события, 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Под кураторством подразделений ГУВД созданы и функционируют 10 военно-патриотических клубов, которые насчитывают более 400 воспитанников.