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Детская депрессия тоже существует. Как помочь ребёнку справиться с этим состоянием?

12 апреля 2024 12:47
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Еще недавно считалось, что такого понятия, как детская депрессия, не существует. А психическое расстройство списывали на капризы и своеобразный характер. Как правило, такое нарушение проявляется детским унынием, тоской, снижением учебной мотивации, вялостью и нарушением сна.

Детская депрессия тоже существует. Как помочь ребёнку справиться с этим состоянием? -1

Виктория Лопатик, детский психолог медицинского центра «Кравира»:
В настоящее время наблюдается увеличение числа маленьких пациентов. Тенденция в депрессии растет. Выделяют триаду депрессий. Это снижение когнитивных способностей, которое проявляется снижением мыслительной деятельности. Дети отказываются посещать школу, снижение интересов. Третье – это снижение настроения, которое проявляется эмоциональными реакциями. Ребенок проявляет раздражительность, капризничает.

Специалисты утверждают, что депрессия генетически обусловлена и передается по наследству. В организме человека выделяют большое количество генов, которые влияют на риск появления депрессии.

Виктория Лопатик:
К биологическим фактором относятся нарушения функционирования внутренних систем организма. Как правило, это проявляется в виде гормонального сбоя, нарушения витаминов.

К депрессии предрасположены дети, которые имеют соматические заболевания. Также большое значение имеет образ жизни и окружение ребенка.

Виктория Лопатик:
Важно вовремя заметить родителям признаки депрессии. Если не обратиться вовремя к специалистам, то может сформироваться компьютерная зависимость, алкогольная зависимость, никотиновая. Своевременное обращение к детскому психотерапевту, психологу и психиатру может эти последствия нейтрализовать.

Детская депрессия тоже существует. Как помочь ребёнку справиться с этим состоянием? -4

При депрессии у ребенка могут возникнуть и физические проявления – кожные высыпания, затрудненное дыхание или нарушение работы желудочно-кишечного тракта.

Виктория Лопатик:
Отличие детской и подростковой депрессии от взрослой заключается в том, что подростки и дети предъявляют жалобы соматического характера. Они проявляются в тошноте, головокружении, учащенном сердцебиении, боли различной локализации. Могут подростки ссылаться на головные боли. При этом эмоциональные реакции проявляются в виде раздражительности, агрессии. Причем агрессия может быть направлена на самого ребенка и на значимых, близких людей.

Зачастую причиной детской депрессии может послужить развод родителей. Такое событие может стать настоящим эмоциональным потрясением. В такой период важно не выяснять отношения в доме, спокойно рассказать о возможных изменениях в семье и проявлять ребенку свою любовь и заботу.

Виктория Лопатик:
Специалисты своевременно подберут ключик к каждому ребенку, потому что мы предусматриваем индивидуальный подход, консультации не похожи. С помощью определенных опросников, тестовых методик, мы можем помочь ребенку и оказать своевременную помощь.

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