Детская депрессия тоже существует. Как помочь ребёнку справиться с этим состоянием?

Еще недавно считалось, что такого понятия, как детская депрессия, не существует. А психическое расстройство списывали на капризы и своеобразный характер. Как правило, такое нарушение проявляется детским унынием, тоской, снижением учебной мотивации, вялостью и нарушением сна.

Виктория Лопатик, детский психолог медицинского центра «Кравира»:

В настоящее время наблюдается увеличение числа маленьких пациентов. Тенденция в депрессии растет. Выделяют триаду депрессий. Это снижение когнитивных способностей, которое проявляется снижением мыслительной деятельности. Дети отказываются посещать школу, снижение интересов. Третье – это снижение настроения, которое проявляется эмоциональными реакциями. Ребенок проявляет раздражительность, капризничает.

Специалисты утверждают, что депрессия генетически обусловлена и передается по наследству. В организме человека выделяют большое количество генов, которые влияют на риск появления депрессии.

Виктория Лопатик:

К биологическим фактором относятся нарушения функционирования внутренних систем организма. Как правило, это проявляется в виде гормонального сбоя, нарушения витаминов.

К депрессии предрасположены дети, которые имеют соматические заболевания. Также большое значение имеет образ жизни и окружение ребенка.

Виктория Лопатик:

Важно вовремя заметить родителям признаки депрессии. Если не обратиться вовремя к специалистам, то может сформироваться компьютерная зависимость, алкогольная зависимость, никотиновая. Своевременное обращение к детскому психотерапевту, психологу и психиатру может эти последствия нейтрализовать.