Лукашенко: невозможно без боли смотреть на религиозное противостояние в нашей братской Украине!

Авторитет церкви и роль государства в его укреплении, важность нравственных ориентиров и как не дать втянуть православие в политические игры. Откровенный диалог состоялся между Президентом и священнослужителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принять участие в Синоде Белорусской православной церкви главу государства пригласил митрополит Вениамин. Встреча имела особую важность с учетом геополитической обстановки, а также ситуации, которую переживает мировое православие.

В европейской традиции именно христианство было залогом формирования государства. А истоки многих атрибутов светской власти из библейского родника. Как пример – полоцкая София – символ величия и независимости того времени. А еще София – это мудрость. Мудрость – тоже черта исторических лидеров нашей земли. Например, Евфросиния Полоцкая – известный и признанный миротворец. Такая же миссия и у православия Беларуси.