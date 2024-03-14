Лукашенко: невозможно без боли смотреть на религиозное противостояние в нашей братской Украине!

Авторитет церкви и роль государства в его укреплении, важность нравственных ориентиров и как не дать втянуть православие в политические игры. Откровенный диалог состоялся между Президентом и священнослужителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Принять участие в Синоде Белорусской православной церкви главу государства пригласил митрополит Вениамин. Встреча имела особую важность с учетом геополитической обстановки, а также ситуации, которую переживает мировое православие.
В европейской традиции именно христианство было залогом формирования государства. А истоки многих атрибутов светской власти из библейского родника. Как пример – полоцкая София – символ величия и независимости того времени. А еще София – это мудрость. Мудрость – тоже черта исторических лидеров нашей земли. Например, Евфросиния Полоцкая – известный и признанный миротворец. Такая же миссия и у православия Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К сожалению, сегодня мировое православие переживает непростые времена. Мы это вынуждены признать. Невозможно без боли смотреть на религиозное противостояние в нашей братской Украине. Захват храмов, уголовное преследование священников, борьба за главную святыню нашего православия – Киево-Печерскую лавру. Трагедия разгорается и на святой земле, которая имеет сакральное значение для всех мировых религий. К сожалению, мы видим попытки втянуть в этот конфликт как можно больше других стран и народов. Подробности.
Выражаясь церковной словесностью, все выглядит благопристойно. Но Президент принял приглашение Синода вовсе не ради елейных фото. Это встреча – откровенный и честный разговор. В целом, а сейчас тем более, у государства и церкви общие задачи и ответственность. Есть моменты, которые надо обсудить, проблемы, которые надо решать.
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