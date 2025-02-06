Условия сдачи ЦТ изменились в Беларуси

Правительство Беларуси внесло изменения в Положение о порядке организации и проведения централизованного тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая редакция документа уточняет сразу ряд норм. Например, в список предметов, которые недопустимо использовать на испытаниях, добавились письменные заметки, а также электронные устройства приема, хранения и передачи информации. Фотографировать экзаменационные материалы, выносить их или листы для рабочих записей, переговариваться и произвольно выходить из аудитории согласно новому документу также запрещено. Это позволит создать равные условия для абитуриентов, где каждый может рассчитывать только на свои знания.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Самое главное – это справедливые, прозрачные условия проведения централизованного экзамена и централизованного тестирования, чтобы каждый наш родитель был уверен, что его ребенок сдает абсолютно справедливо как выпускные экзамены, так и вступительные экзамены в университет. Поэтому дополнительные меры в первую очередь направлены на прозрачность и справедливость аттестации за курс. По большому счету, эти правила действовали раньше, просто в настоящее время они закреплены в нормативно-правовом акте более высокого уровня.