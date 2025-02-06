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Условия сдачи ЦТ изменились в Беларуси

06 февраля 2025 17:15
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Правительство Беларуси внесло изменения в Положение о порядке организации и проведения централизованного тестирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Условия сдачи ЦТ изменились в Беларуси-2

Новая редакция документа уточняет сразу ряд норм. Например, в список предметов, которые недопустимо использовать на испытаниях, добавились письменные заметки, а также электронные устройства приема, хранения и передачи информации. 

Фотографировать экзаменационные материалы, выносить их или листы для рабочих записей, переговариваться и произвольно выходить из аудитории согласно новому документу также запрещено. Это позволит создать равные условия для абитуриентов, где каждый может рассчитывать только на свои знания. 

Условия сдачи ЦТ изменились в Беларуси-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Самое главное – это справедливые, прозрачные условия проведения централизованного экзамена и централизованного тестирования, чтобы каждый наш родитель был уверен, что его ребенок сдает абсолютно справедливо как выпускные экзамены, так и вступительные экзамены в университет. 

Поэтому дополнительные меры в первую очередь направлены на прозрачность и справедливость аттестации за курс. По большому счету, эти правила действовали раньше, просто в настоящее время они закреплены в нормативно-правовом акте более высокого уровня.

Условия сдачи ЦТ изменились в Беларуси-6

Обновленные условия сдачи ЦТ обсудили участники олимпиадной смены в Национальном детском технопарке. Для выпускников этого учреждения при поступлении предусмотрены льготы. На некоторые специальности они могут быть зачислены без экзаменов. Для этого выпускникам технопарка необходимо предоставить рекомендации от наблюдательного совета учреждения образования, а после пройти собеседование в вузе.

# Вступительная кампания # Андрей Иванец

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