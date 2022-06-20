В Беларуси задержали спонсора экстремистской организации. Что говорит подозреваемый?

Новости Беларуси. Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля установил новые факты финансирования экстремистских организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Криптовалюта перечислялась на зарубежные кошельки запрещенных в Беларуси формирований.

На пол легли! Все хорошо, лежим на полу спокойно, руки за спину. Накануне прошло одно из задержаний так называемого спонсора. С 2013 года молодой человек зарабатывал на жизнь торговлей криптовалюты. И, как выяснилось, в мае 2021 года он перечислил в эквиваленте приблизительно 800 долларов США на криптокошелек [формирования, признанного в Беларуси экстремистским – прим. ред.]. Сейчас он уже дает признательные показания.

Подозреваемый:

В содеянном раскаиваюсь, я не предполагал, что средства будут использоваться для деструктивных целей. Призываю тех, кто совершал аналогичные действия, добровольно явиться в правоохранительные органы и понести раскаяние.

Сотрудникам финансовой милиции известно, что на криптокошельки [формирования, признанного в Беларуси экстремистским – прим. ред.] с конца 2020-го перечислено криптовалют на сумму в 360 тысяч долларов. Также установлены факты финансирования белорусов для дальнейшего участия в вооруженном конфликте в Украине.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси:

В частности, батальон Кастуся Калиновского так называемый. Всего установлены факты перечислений не менее 76 тысяч долларов США посредством криптовалют. Гражданин Республики Беларусь Волчек Александр был нами установлен, в отношении его и иных лиц возбуждено уголовное дело по статье 361 прим. УК РБ части второй.