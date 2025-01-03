Внешность – это главное на конкурсе красоты? Мнение Божены Еремич

Божена Еремич, директор-художественный руководитель Национальной школы красоты Беларуси:

У нас очень большой этап проходят девушки перед тем, как попасть в финал того или иного конкурса. Если говорить про «Мисс Беларусь» – это колоссальная работа. Первое – это кастинг. Мы изначально оцениваем визуал, есть определенные критерии, которые закреплены в наших законодательных актах, но это не является стопроцентным гарантом того, что девушка пройдет, обладая этими критериями, если она не обладает внутренней красотой, стержнем, харизмой, умением себя преподнести. Мы всегда очень много разговариваем, задаем много различных вопросов касательно ее увлечений, если есть желание, она личные истории рассказывает. Тем самым она формирует у нас мнение.

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