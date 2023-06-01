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Лукашенко назвал информационно-психологическое воздействие ключевой угрозой безопасности стран СНГ

01 июня 2023 08:31
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Одна из основных угроз безопасности государств СНГ – информационно-психологическое воздействие. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в четверг, 1 июня, во время встречи с руководителями спецслужб стран СНГ, информирует пресс-служба белорусского лидера. 

Лукашенко на встрече с руководителями спецслужб стран СНГ: нас хотят растащить

Речь идет о широкомасштабном распространении заведомо ложной, фейковой информации. Лукашенко отметил, что целью такой политики является подрыв авторитета государств СНГ на международной арене. Под фейки подводят опасные, агрессивные действия, сказал Президент. 

Александр Лукашенко подчеркнул, что фактическая информационная монополия со стороны Запада, в том числе и контроль над интернетом, соцсетями и международными средствами массовой информации, подрыву авторитета только способствует.  

# СНГ # общество # Александр Лукашенко

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