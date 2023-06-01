Лукашенко на встрече с руководителями спецслужб стран СНГ: нас хотят растащить

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 1 июня, встретился с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран – участниц СНГ, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Обращаясь к участникам, Александр Лукашенко отметил, что сегодняшнее присутствие руководителей органов безопасности во Дворце Независимости в Беларуси показывает серьезность происходящего вокруг границ. «Члены СНГ серьезно воспринимают наш совет. Вы видите, что происходит вокруг наших границ, и вы понимаете, что может быть», – сказал белорусский лидер.

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Президент Беларуси откровенно высказался о военно-политической обстановке в регионе и происходящих вокруг событиях. «Нас хотят растащить. Мы этого, мужики, не должны допустить», – отметил Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что ситуация вокруг СНГ все более обостряется, так будет и дальше. Отметил Лукашенко нарастающую милитаризацию стран Североатлантического альянса и беспрецедентную концентрацию войск около общей территории, а также разжигание конфликтов.