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В лицее МВД завершили учебный год патриотическим кроссом

01 июня 2023 07:45
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Новости Беларуси. Во имя мира и созидания. В лицее МВД провели акцию, завершившую учебный год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лицее МВД завершили учебный год патриотическим кроссом -1

Легкоатлетический кросс продолжительностью в 3,5 километра от стелы «Минск – город-герой» до памятника сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга, завершился возложением цветов к обелискам.

В лицее МВД завершили учебный год патриотическим кроссом -4

Мне понравилось, что мы бежали сплоченно. Когда кто-то немного уставал, чувствовалась какая-то поддержка, подбадривали друг друга, тем самым были силы бежать дальше.

В лицее МВД завершили учебный год патриотическим кроссом -7

Евгений Абрамович, начальник специализированного лицея МВД Беларуси:
Именно в последний учебный день мы провели легкоатлетический забег. На стеле «Минск – город-герой» почтили память о погибших в годы Великой Отечественной войны, потом добежали до памятника погибшим сотрудникам органов внутренних дел при исполнении служебных обязанностей. И в конце на территории нашего учреждения образования мы заложили аллею мира и созидания.

Руководители, педагоги лицея, родители курсантов – участие в забеге и возложении приняли почти полсотни человек, чтобы показать свое стремление к миру и созиданию.

# Год мира и созидания # общество # Евгений Абрамович # Фотофакт

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