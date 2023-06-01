Ольга Шпилевская: «Мы хотим возродить культуру семейного, домашнего чтения»

Новости Беларуси. Произведения белорусских классиков зазвучали по-новому. На сцене Купаловского театра в преддверии дня защиты детей провели вечер семейного чтения. Прозвучали отрывки из произведений Янки Купалы и Якуба Коласа по книге «Бацькоўскі дар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На мероприятии собрались семьи из разных уголков страны, чтобы вместе подчеркнуть важность и значимость книги. Участие принимали не только семьи, но и государственные деятели. В стенах театра звучал исключительно белорусский язык. На примере таких произведений, как «Новая Земля» и «Спадчына», обсудили культурные и моральные ценности.

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Чтение это не просто чтение книги, это коммуникация родителей и детей. Это возможность формировать такой духовный мир ребенка. И прочитанная в детстве книга, в юности оставляет след. Мы должны детям дать это ощущение родины, малой и большой, и спадчыны.

Ольга Шпилевская, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси, председатель Белорусского союза женщин:

Это мероприятие направленно на сохранение семейных ценностей, потому что это традиция такая. Мне кажется, не только белорусских семей. Все семьи всегда собираются за хорошей книгой, вместе ее читают: мамы, бабушки читают нам книги, когда мы с вами маленькие. Об этом нельзя забывать, нельзя уходить исключительно в виртуальное пространство, смотреть непонятные фильмы и мультики. Мы хотим возродить культуру семейного, домашнего чтения, уважения к книге.

Такое мероприятие проводилось впервые. В планах – сделать его доброй традицией и приурочить к Международному дню родного языка.