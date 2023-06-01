Более 350 детей поучаствуют в республиканском празднике «Детства мирная страна» в Минске

Новости Беларуси. Все лучшее детям. Сегодня, 1 июня, более трех с половиной сотен ребят примут участие в республиканском празднике «Детства мирная страна», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе приглашенных – сироты и оставшиеся без попечения родителей, а также дети с особенностями развития.

Этот день пройдет по-летнему ярко. Дети посетят крупнейшие музеи страны, примут участие в праздничном концерте и различных интерактивных площадках. Кроме того, у них будет возможность задать любые вопросы членам Национальной комиссии по правам ребенка. К Году мира и созидания особым моментом мероприятия станет высадка памятной аллеи.

Анна Рысевец, начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома:

Помимо этого, в каждом районе столицы подготовлены интересные мероприятия. Поэтому день будет наполнен творческими номерами, концертными программами, активностями всевозможными, ну и, конечно же, сюрпризами.