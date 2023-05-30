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Лукашенко – новому мэру Гродно: не последняя должность в вашей карьере

30 мая 2023 10:19
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Работа в этой должности добавит опыта и знаний, чтобы продолжить продвижение в карьере. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал экс-министру ЖКХ Андрею Хмелю, которого во вторник, 30 мая, назначил на должность мэра Гродно, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

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Глава государства признался, что давно думал предоставить уже бывшему главе ЖКХ другую работу. И по этому вопросу у Лукашенко была отличная от позиции некоторых членов Правительства точка зрения. Президент отметил, что считает Андрея Хмеля подготовленным руководителем.

«Помню ваши доклады из Витебской области. Хорошо разбираетесь в этой теме. И когда поступила просьба руководства Гродненской области, там не только Караник попросил [председатель облисполкома Владимир Караник – прим.ред.], я подумал, что, если согласны, это вполне нормальная должность. Но, чтобы вы понимали, не последняя должность в вашей карьере», – сказал белорусский лидер. 

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Андрей Хмель

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