Лукашенко – Назарову: «Надо обеспечить животноводство кормами собственного производства»

Новости Беларуси. Задачи в экономике, промышленности и социальной сфере. Александр Лукашенко очертил зону ответственности нового управделами Президента Юрия Назарова и вице-премьера Петра Пархомчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Назаров начинал и прошел все карьерные ступеньки в лесном хозяйстве и деревообработке. Именно при нем у «Беллесбумпрома» появилось новое лицо. Отрасль заново ожила. И сейчас уже приносит неплохие дивиденды. Теперь новые компетенции – агарная сфера. В структуре 11 сельскохозяйственных холдингов и перерабатывающие мощности.