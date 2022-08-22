Лукашенко – Назарову: «Надо обеспечить животноводство кормами собственного производства»

Новости Беларуси. Задачи в экономике, промышленности и социальной сфере. Александр Лукашенко очертил зону ответственности нового управделами Президента Юрия Назарова и вице-премьера Петра Пархомчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Задачи в экономике, промышленности и социальной сфере. Александр Лукашенко очертил зону ответственности нового управделами Президента Юрия Назарова и вице-премьера Петра Пархомчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юрий Назаров начинал и прошел все карьерные ступеньки в лесном хозяйстве и деревообработке. Именно при нем у «Беллесбумпрома» появилось новое лицо. Отрасль заново ожила. И сейчас уже приносит неплохие дивиденды. Теперь новые компетенции – агарная сфера. В структуре 11 сельскохозяйственных холдингов и перерабатывающие мощности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо обеспечить животноводство кормами собственного производства в полном объеме. Вы же понимаете, что это позволит снизить издержки и не зависеть от конъюнктуры рынков зерна. Сегодня в стране актуальным вопросом является уборочная кампания. Знаю, что ваши предприятия не отстают, идут в ногу с республикой, обеспечивая высокие темпы уборки зерновых. Убран рапс, получен хороший урожай – уже аж под 30 центнеров с гектара. Надеюсь, что текущий год вы закончите с темпом роста продукции сельского хозяйства не менее, чем на 104 %. Надо не отстать от этих показателей. Республика имеет все шансы, чтобы на этот уровень выйти.
Юрий Назаров, управляющий делами Президента:
Для меня более сложное сельское хозяйство, но мы уже разговаривали с руководителем нашего холдинга агропромышленного. Хозяйственник, на мой взгляд, крепкий, поэтому, думаю, что мы тут сработаемся. И то, что 70 тысяч гектаров пашни, мы, конечно, должны. Но меня что удивило? Наш Нацпарк «Нарочанский» – 51,1 центнера с гектара урожайность. Это, на мой взгляд, действительно хороший результат.
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