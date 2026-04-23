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Более 200 боксеров принимают участие в международном турнире MINSK OPEN

23 апреля 2026 20:14
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В Минске стартовал традиционный международный турнир по боксу MINSK OPEN памяти заслуженного тренера Беларуси Владимира Ботвинника, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Более 200 боксеров принимают участие в международном турнире MINSK OPEN-2

Представители семи стран, а это более 200 спортсменов в возрасте от 15 до 16 лет, разыграют в течение четырех дней 18 комплектов наград. Причем в пяти весах выступают девочки. Данный старт для наших ребят является одним из этапов отбора на первенство Европы. Тренерский штаб делает акцент исключительно на победителей. Отрадно, что в Минск гости привезли свои сильнейшие составы. Это первые номера сборных. Арбитры уже на стадии квалификации отмечают много интересных поединков.

Сергей Болбас, судья международной категории:
По прошествии сегодняшнего соревновательного дня хотелось бы обратить внимание, что наши ребята ни в чем абсолютно не уступают нашим гостям, которые приехали на турнир. И даже с учетом того, что им по 15-16 лет, они уже практически одной ногой к молодежному и взрослому боксу.

Олег Коряков, старший тренер юниорской команды Беларуси по боксу:
Перед этими соревнованиями мы провели учебно-тренировочный сбор, где участвовали ведущие наши первые, вторые номера, специально готовились к этому турниру. Со всех школ, городов, регионов. Турнир является просмотровым, где я могу посмотреть ребят, которые претендуют на место в составе. Вот здесь и увидим, как они себя покажут.

Все победители и призеры турнира станут известны в воскресенье.

# Спортивные соревнования

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