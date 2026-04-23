Жлобинский «Металлург» находится в шаге от чемпионства в финальной серии Кубка Президента

24 апреля может определиться обладатель Кубка Президента. Жлобинский «Металлург» находится в шаге от чемпионства в финальной серии. Накануне в Смоленске «сталевары» одержали победу над «Славутичем» со счетом 3:2 и вышли вперед в серии –3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шестой матч состоится в пятницу в Жлобине. Команде Дмитрия Саяпина необходимо одержать победу на домашней площадке, чтобы оформить чемпионство. Но «Славутич» с оптимизмом смотрит в будущее и не собирается сдаваться без боя.

Дмитрий Саяпин, главный тренер ХК «Металлург»:

Весь спорт построен на психологии, на преодолении. Конечно, здесь кто преодолеет себя, где-то какую-то свою усталость, какие-то моменты негативные, тот и пойдет вперед. Здесь нужно бороться, конечно, за каждый эпизод. И должна удача сопутствовать.

Иван Усенко, главный тренер ХК «Славутич»:

Ребята бились, старались. И те последние два с половиной месяца регулярного сезона, когда мы каждый матч играли как последний, они как раз и показали, что в плей-офф нам нужна будет каждая игра такая. Ребята были к этому готовы. Они готовы и сейчас бьются каждую игру как последнюю. Хорошо играем, осталось только немножко сыграть похитрее и где-то поймать этот фарт.