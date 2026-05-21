«Вы-то лучше меня знаете, что это хорошее оружие». Лукашенко лично оценил работу «Искандер-М»

«Разумно, толково, организованно» – именно так Александр Лукашенко охарактеризовал совместную с Россией тренировку ядерных сил, подчеркнув, общаясь с журналистами, что доволен ее итогами. В ходе тренировки Президенты двух стран 21 мая связались по видео-конференц-связи. Лидеры проанализировали действия военных и подчеркнули: тактические совместные действия носят исключительно оборонительный характер. А что это, как не иллюстрация главного союзного принципа: плечом к плечу?! Главный посыл Минска и Москвы звучит предельно четко: белорусско-российская интеграционная двойка никому не угрожает и не ищет конфликтов. Однако в условиях растущей внешней активности у наших границ защита суверенитета остается безусловным приоритетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Репортаж нашего политического обозревателя Алены Сыровой.

Новость о том, что белорусские и российские военные начали совместную отработку по подготовке к применению ядерных сил, в информационном пространстве незамеченной не оказалось. Министерство обороны Беларуси и России констатировали: маневры пройдут по 21 мая, к ним привлекут более 64 тысяч человек. К участию в учениях со стороны России привлечены ракетные войска стратегического назначения, северные и тихоокеанские флоты, командование дальней авиации, часть силы Ленинградского и Центрального военных округов. С нашей стороны задействованы ракетные войска и авиация.

Если говорить о целях этих маневров, то, несмотря на разные территории, она едина. Это отработка до автоматизма логистики скрытного перемещения и управления специальным оружием Союзного государства, чтобы гарантировать безопасность двух стран при любом сценарии. Главнокомандующий Беларуси 21 мая прилетел в Осиповичский район на территорию ракетной бригады одного из звеньев, задействованных в тренировке с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.

Разрешите доложить замысел тренировок по теме «Организация ядерного поражения в операции региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации, управление воинскими частями при выполнении задач ядерного обеспечения и поражения в операции региональной группировки». В центре внимания – комплекс «Искандер-М». Высокоточное и мощное оружие на вооружении белорусской армии стоит с конца 2022 года. Способное наносить удары спецбоеприпасами. Как наносят условный ракетный ядерный удар во время тренировки показали Александру Лукашенко. Лукашенко продемонстрировали боевую машину «Искандер-М».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда-то я об этой машине мечтал. Ну а сегодня у нас она не одна. А вы-то лучше меня знаете, что это хорошее оружие. Но для тех, кто все же переживает, что конкретно в этом случае не было картинки и пусть учебного, но удара, а значит, невозможно оценить, справилась ли с задачей или нет наша армия, командир по поручению Президента популярно объяснил.