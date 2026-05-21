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В Беларуси растет доля женщин в бизнесе

21 мая 2026 14:09
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В Беларуси растет доля женщин в бизнесе: сегодня предпринимательской деятельностью занимаются около 85 тысяч жительниц страны. Об этом было заявлено в Минске на пленарном заседании Форума женщин – предпринимателей Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум женщин-предпринимателей Союзного государства стартовал в Минске.

В Беларуси растет доля женщин в бизнесе-2

Традиционно деловая активность сосредоточена в сфере услуг: консалтинге, рекламе, индустрии красоты, швейном производстве, туризме и дизайне. Однако с каждым годом предпринимательницы все смелее заходят в ниши, которые ранее считались исключительно мужскими: от промышленности и грузоперевозок до сферы IT. 

И именно на минском форуме у них есть отличная возможность обменяться накопленным опытом, представить свои инновационные проекты и найти деловых партнеров на просторах Союзного государства.

В Беларуси растет доля женщин в бизнесе-4

Анастасия Мазурина, социальный предприниматель:
У меня сеть частных детских садов, частная лицензированная школа, детские коррекционные центры и благотворительный фонд социальных программ «Журавли». Наверное, большое подспорье в развитии, конечно, это семья, супруг, который мне в этом помогает, и это наш Союз женщин, потому что это всегда поддержка, опора, комьюнити.

В Беларуси растет доля женщин в бизнесе-6

Юлия Коба, индивидуальный предприниматель:
Я художник, член Белорусского союза дизайнеров. Представляю здесь свои картины, они в фойе. На прошлых форумах у нас получилось сотрудничать (именно по культурной части) с российскими женщинами-предпринимателями, которые занимаются модой. Думаю, что в этот раз у нас тоже сложатся интересные знакомства. Потому что красота, женщины, женский форум, это все очень близко и едино.

Форум объединил более 500 участниц из Беларуси и России. Сегодня в программе работа по пяти секциям, в том числе по вопросам инноваций, промкооперации и туризма.

# Бизнес в Беларуси # Женщины Беларуси

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