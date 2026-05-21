В Беларуси растет доля женщин в бизнесе: сегодня предпринимательской деятельностью занимаются около 85 тысяч жительниц страны. Об этом было заявлено в Минске на пленарном заседании Форума женщин – предпринимателей Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Форум женщин-предпринимателей Союзного государства стартовал в Минске.

Традиционно деловая активность сосредоточена в сфере услуг: консалтинге, рекламе, индустрии красоты, швейном производстве, туризме и дизайне. Однако с каждым годом предпринимательницы все смелее заходят в ниши, которые ранее считались исключительно мужскими: от промышленности и грузоперевозок до сферы IT. И именно на минском форуме у них есть отличная возможность обменяться накопленным опытом, представить свои инновационные проекты и найти деловых партнеров на просторах Союзного государства.

Анастасия Мазурина, социальный предприниматель:

У меня сеть частных детских садов, частная лицензированная школа, детские коррекционные центры и благотворительный фонд социальных программ «Журавли». Наверное, большое подспорье в развитии, конечно, это семья, супруг, который мне в этом помогает, и это наш Союз женщин, потому что это всегда поддержка, опора, комьюнити.