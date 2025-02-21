Как получить место в общежитиях Минска? Рассказываем, что для этого нужно
Жизнь в большом городе манит перспективами: более престижное образование, лучшие карьерные возможности, насыщенная культурная жизнь. Однако перед приезжими людьми стоит один из самых насущных вопросов – поиск жилья. Не каждому по карману снимать квартиру в Минске. Хорошей альтернативой для рабочей молодежи и молодых специалистов является общежитие. Но кто его может получить и как это можно сделать?
Алексей Котенев, заместитель директора по правовым и жилищным вопросам Минских городских общежитий:
Получить место в наших общежитиях довольно-таки просто. Для этого необходимо предоставить ходатайство от работодателя о предоставлении места в общежитии и собрать необходимый перечень документов. Содержится он на сайте нашем. В наших общежитиях проживают люди совершенно разных профессий – это и медики, и система ЖКХ. Если делать какой-либо срез по проживающим в общежитиях, то большинство – это заводчане.
В настоящее время у нас в государстве уделяется большое внимание молодым специалистам. Выпускники учебных заведений приходят на первое место работы и фактически сразу же получают жилье в минских городских общежитиях, которых на сегодняшний момент в подчинениях предприятий более 40. С каждым годом их число увеличивается.
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