Как получить место в общежитиях Минска? Рассказываем, что для этого нужно

Жизнь в большом городе манит перспективами: более престижное образование, лучшие карьерные возможности, насыщенная культурная жизнь. Однако перед приезжими людьми стоит один из самых насущных вопросов – поиск жилья. Не каждому по карману снимать квартиру в Минске. Хорошей альтернативой для рабочей молодежи и молодых специалистов является общежитие. Но кто его может получить и как это можно сделать?

Алексей Котенев, заместитель директора по правовым и жилищным вопросам Минских городских общежитий:

Получить место в наших общежитиях довольно-таки просто. Для этого необходимо предоставить ходатайство от работодателя о предоставлении места в общежитии и собрать необходимый перечень документов. Содержится он на сайте нашем. В наших общежитиях проживают люди совершенно разных профессий – это и медики, и система ЖКХ. Если делать какой-либо срез по проживающим в общежитиях, то большинство – это заводчане.