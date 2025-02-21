В Минске прошёл отборочный этап конкурса молодых исполнителей эстрадной песни. Участники поделились эмоциями

Шагнули в финал. В Минске прошел отборочный этап конкурса молодых исполнителей эстрадной песни. На этой неделе в концертном зале Верхнего города выбирали самые яркие голоса столицы.

Евгений Курчич, член жюри: Вы знаете, мои впечатления самые положительные, потому что мы видим, как растет наша молодежь, какие песни они слушают. Мы видим, как развивается вокальная школа в Беларуси. Это дорогого стоит, и хочется сказать большое спасибо педагогам, которые работают с юными артистами.

Татьяна Трухан, член жюри:

Очень радостно видеть, во-первых, ребят, которые когда-то очень активно состязались в детских конкурсах и сейчас уже начинают представлять себя и свое творчество во взрослой номинации. Радостно то, что наша молодежь хочет петь белорусские песни, любит белорусские песни, и, как говорится, молодым везде у нас дорога. И это здорово, что у нас есть такие конкурсы.

С каждым годом желающих попробовать свои силы становится больше. За право выступить на главной сцене в Молодечно боролись 19 конкурсантов-минчан. Исполнители представили разнообразный репертуар современных белорусских композиторов-песенников.

Примечательно, что возраст участников в нынешнем сезоне «помолодел». Среди конкурсантов есть и школьники. И это подтверждение, что конкурс популярен. Самому молодому 16 лет, самому взрослому – 29 лет. Сильные голоса, проникновенное исполнение, желание представить свое выступление как можно ярче и убедительнее присуще всем конкурсантам.