Муковозчик: сейчас у англосаксов одна цель – ослабить Россию, ослабить славян
Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».
Переговоры между Россией и США прошли в Эр-Рияде. Трамп назвал их «очень хорошими». Как думаете, 2025-й станет по-настоящему годом мира?
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Нет. Ибо что хорошо для Трампа, хорошо для Америки. Так? А что хорошо для англосаксов, то обычно плохо заканчивается для всего остального мира. Хоть работорговлю возьмите. Хоть опиумные войны. Хоть пиратство под королевским флагом. Хоть одеяла с оспой для коренных индейцев. Хоть две бомбы на Японию. Как видите, англосаксы никогда и ни с кем не церемонились, добиваясь своих целей. А сейчас у них одна цель: ослабить Россию. Ослабить славян. Ослабить всю Евразию.
Пусть переговоры идут. Пусть закончится кровопролитие. Но для этого, как было сказано в Москве, нужно устранить первопричины. А они – в НАТО. Они – в холодной войне. Они – в желании англосаксонской гегемонии по всей планете.
Андрей Муковозчик комментирует самые эмоциональные события недели, вызвавшие вопросы от наших читательниц. Читайте здесь.
Андрей Муковозчик:
Миром оно, безусловно, когда-нибудь закончится. Хотя бы потому, что ядерная держава, такая как Россия, проиграть не может. И мы вместе с ней. Значит, проиграет кто-то другой, вот только ему это нужно будет впарить, как небольшую, но – победу. По крайней мере, именно так учил нас Карнеги. Пока на его место не пришел Сорос. А того не отправил на Марс Маск.
Для полноценного мира нужно, чтобы англосаксонская модель мироустройства сменилась на Земле какой-нибудь другой. И я вам скажу, девчонки, что не так и мало наций на планете над этим работают.
Далее смотрите в видео в нашем Telegram-канале.