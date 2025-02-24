Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Нет. Ибо что хорошо для Трампа, хорошо для Америки. Так? А что хорошо для англосаксов, то обычно плохо заканчивается для всего остального мира. Хоть работорговлю возьмите. Хоть опиумные войны. Хоть пиратство под королевским флагом. Хоть одеяла с оспой для коренных индейцев. Хоть две бомбы на Японию. Как видите, англосаксы никогда и ни с кем не церемонились, добиваясь своих целей. А сейчас у них одна цель: ослабить Россию. Ослабить славян. Ослабить всю Евразию.

Пусть переговоры идут. Пусть закончится кровопролитие. Но для этого, как было сказано в Москве, нужно устранить первопричины. А они – в НАТО. Они – в холодной войне. Они – в желании англосаксонской гегемонии по всей планете.