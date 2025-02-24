В Бресте обсудят стратегию достижения 17 целей устойчивого развития до 2030-го

Перспективы реализации стратегии по достижению целей устойчивого развития на протяжении двух дней будут обсуждать в Брестской области на уровне национального координатора и заместителя председателя Совета Республики Сергея Хоменко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В маршруте социальная и экономическая инфраструктура Барановичского, Кобринского и Каменецкого районов.

24 февраля на примере Кобринского района представители офиса постоянного координатора и программы развития ООН рассмотрели комплекс услуг службы «Одно окно» и механизмы снижения бюрократических проволочек. Для удобства жителей используют электронную очередь.

Богдан Зозонюк, заместитель начальника отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Кобринского райисполкома:

Усилие направлено на поддержку граждан, направлено на заинтересованность помочь гражданину, чтобы не было никаких проволочек, чтобы не было похождения, не было, как говорят в народе, одно окно и сто дверей.

Оценили и уровень социальной инфраструктуры. Так, в 50-тысячном райцентре 15 лет работает аквапарк с плавательным бассейном, который в свое время стал подарком к республиканским «Дожинкам». За месяц в среднем его посещают до 25 тысяч человек. Здесь также доступен широкий спектр оздоровительных услуг. Оказание медицинской помощи в сельской местности изучили на примере модульных ФАПов – один из таких обслуживает жителей поселка Птицефабрика Кобринского района.

Юлия Лискович, заведующая ФАПом поселка Птицефабрика:

Данный модуль оказался очень комфортен в работе. Светлое, просторное помещение, чистое. Чаще всего наши пациенты – это люди с хроническими заболеваниями, получают помощь. Здесь выезжает также раз в неделю врач общей практики.