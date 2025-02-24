В Бресте обсудят стратегию достижения 17 целей устойчивого развития до 2030-го
Перспективы реализации стратегии по достижению целей устойчивого развития на протяжении двух дней будут обсуждать в Брестской области на уровне национального координатора и заместителя председателя Совета Республики Сергея Хоменко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В маршруте социальная и экономическая инфраструктура Барановичского, Кобринского и Каменецкого районов.
24 февраля на примере Кобринского района представители офиса постоянного координатора и программы развития ООН рассмотрели комплекс услуг службы «Одно окно» и механизмы снижения бюрократических проволочек. Для удобства жителей используют электронную очередь.
Богдан Зозонюк, заместитель начальника отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Кобринского райисполкома:
Усилие направлено на поддержку граждан, направлено на заинтересованность помочь гражданину, чтобы не было никаких проволочек, чтобы не было похождения, не было, как говорят в народе, одно окно и сто дверей.
Оценили и уровень социальной инфраструктуры. Так, в 50-тысячном райцентре 15 лет работает аквапарк с плавательным бассейном, который в свое время стал подарком к республиканским «Дожинкам». За месяц в среднем его посещают до 25 тысяч человек. Здесь также доступен широкий спектр оздоровительных услуг.
Оказание медицинской помощи в сельской местности изучили на примере модульных ФАПов – один из таких обслуживает жителей поселка Птицефабрика Кобринского района.
Юлия Лискович, заведующая ФАПом поселка Птицефабрика:
Данный модуль оказался очень комфортен в работе. Светлое, просторное помещение, чистое. Чаще всего наши пациенты – это люди с хроническими заболеваниями, получают помощь. Здесь выезжает также раз в неделю врач общей практики.
Расул Багиров, постоянный координатор ООН в Беларуси:
В Беларуси очень хорошие показатели, скажем, по материнской смертности. Мы планируем подписать с правительством пятилетнюю программу стратегического развития или стратегического партнерства. И для нас очень важно, что мы видим сегодня, потому что мы это можем включить в наши приоритеты.
Уровень достижения целей устойчивого развития в Беларуси оценивают на 80 %. Уже 25 февраля в Бресте пройдет пленарное заседание с участием национального координатора от Беларуси – заместителя председателя Совета Республики Сергея Хоменко. Обсудят планы работы на 2025 год и стратегию развития по достижению 17 целей до 2030-го.