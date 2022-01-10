Прямой эфир

Лукашенко направил соболезнование Токаеву в связи с трагическими событиями в Казахстане

10 января 2022 06:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Казахстана в связи с драматическими событиями, произошедшими в братской для нас стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко направил соболезнование Токаеву в связи с трагическими событиями в Казахстане-1

Президент Беларуси отметил, что очевидна подрывная цель экстремистов – дестабилизировать многонациональный Казахстан, посеять хаос, развязать в стране братоубийственную войну для совершения антиконституционного переворота и изменения политического курса. Беларусь уже сталкивалась с подобным вызовом, поэтому понимает всю остроту создавшейся ситуации и колоссальную ответственность за судьбу страны, которая легла на плечи ее руководства.  

Лукашенко направил соболезнование Токаеву в связи с трагическими событиями в Казахстане-4

Александр Лукашенко выразил надежду на скорейшее установление мира и спокойствия на казахстанской земле и передал слова глубокого сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.  

Лукашенко направил соболезнование Токаеву в связи с трагическими событиями в Казахстане-7

В Казахстане за время протестов более 2,2 тысячи человек обратились к медикам. Подробнее здесь.

# Протесты в Казахстане # общество # Александр Лукашенко # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«В первую очередь это цементное сырьё». Какими полезными ископаемыми богата могилёвская земля?
09 января 2022 19:56

«В первую очередь это цементное сырьё». Какими полезными ископаемыми богата могилёвская земля?

«У нас такое же сырьё есть». Какой белорусский минерал идеально подходит для импортозамещения?
09 января 2022 19:50

«У нас такое же сырьё есть». Какой белорусский минерал идеально подходит для импортозамещения?

«Продукция наша востребована на рынках Европы». Кто покупает белорусский цемент?
09 января 2022 19:43

«Продукция наша востребована на рынках Европы». Кто покупает белорусский цемент?