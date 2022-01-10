Лукашенко направил соболезнование Токаеву в связи с трагическими событиями в Казахстане

Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Казахстана в связи с драматическими событиями, произошедшими в братской для нас стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси отметил, что очевидна подрывная цель экстремистов – дестабилизировать многонациональный Казахстан, посеять хаос, развязать в стране братоубийственную войну для совершения антиконституционного переворота и изменения политического курса. Беларусь уже сталкивалась с подобным вызовом, поэтому понимает всю остроту создавшейся ситуации и колоссальную ответственность за судьбу страны, которая легла на плечи ее руководства.

Александр Лукашенко выразил надежду на скорейшее установление мира и спокойствия на казахстанской земле и передал слова глубокого сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.