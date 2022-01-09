В Казахстане за время протестов более 2,2 тысячи человек обратились к медикам

Новости Казахстана. В Казахстане за время беспорядков около 2 200 человек обратились к медикам. Поступают противоречивые данные о числе погибших. В разных источниках называются цифры от 100 до 164 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего жертв в Алматы. На стационарном лечении находится 719 человек. Из них в тяжелом состоянии 83 пациента. Подтверждены случаи гибели 11-летнего и 15-летнего подростков, а также 4-летней девочки. Она была убита в Алматы во время обстрела машины неизвестными.